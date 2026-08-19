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NFL

Udhëzuesi i draftit Fantasy Football 2026: renditjet, burimet dhe cheat sheet-i PPR

· 2 min lexim

Për sezonin 2026, ky udhëzues i draftit mbledh renditjet, analizat dhe materialet ndihmëse më të rëndësishme për menaxhimin e ekipeve në Fantasy Football. Përmbledhja përqendrohet te lojtarët me vlerë, kandidatët për shpërthim, rekomandimet për zgjedhjet në raundet e para dhe të mesme, si dhe sugjerimet për rookie-t që ia vlen t9u japësh një zgjedhje në fund të draftit.

Siç raporton nfl, përmbledhja përfshin artikuj dhe lista si Top 10 league-winners, Top 6 late-round sleepers, 10 lojtarë të tejvlerësuar dhe të nënvlerësuar, kandidatët për shpërthim në çdo pozicion dhe rekomandimet për zgjedhjet ideale në dy pozicionet e para për çdo vend në renditje. Gjithashtu janë renditur vlerat kryesore për QB, RB, WR dhe TE, lojtarët më të sigurttë dhe më me rrezik pas Raundit 3, si dhe rookie-t që vlen t9u kushtosh vëmendje. Në pjesën e cheat sheet-it PPR gjenden renditjet e plota: 32 quarterback, 72 running back, 72 wide receiver, 32 tight end, 20 D/ST dhe 20 kicker, me përditësime të rregullta dhe lidhje të drejtpërdrejta tek profilet e lojtarëve në platformën përkatëse. Përgatitjet për draft përmbajnë edhe video dhe episodet analitike që trajtojnë primerin e draftit, targetet për raundet e mesme, teoritë e ekspertëve dhe analiza të ndryshme taktikash.

Përdor këtë material për të hartuar strategjinë e draftit: nis nga renditjet e përshtatura me formatin tënd (PPR ndaj standard), identifiko vlerat pozitive në raunde të ndryshme, dhe planifiko zëvendësimet në rast lëndimesh ose ndeshjesh të dobëta. Lista e lojtarëve dhe analizat e pozicioneve të ndryshme të ndihmojnë të kuptosh rreziqet dhe përfitimet e secilës zgjedhje dhe të organizosh prioritetet sipas nevojave të skuadrës.

Përmbledhja dhe përditësimet e reja mbeten të disponueshme në faqen burimore dhe për detaje shtesë mund t9i konsultoni informacionet që ofron nfl.

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