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Dukesha Meghan nis çdo mëngjes me çajin e mentes para se të bëjë yoga

· 2 min lexim

Dukesha Meghan nis çdo mëngjes duke pirë çaj mente, zakon që ajo përdor për t’u zgjuar dhe përgatitur trupin përpara se të bëjë yoga.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në një postim në Instagram marka e saj e jetës shtëpiake, As Ever, promovoi çajin e mentes dhe përmendi se Meghan zakonisht vendos një qese çaji mente në ujin e saj përpara se të fillojë praktikën e yoga-s. As Ever, e lançuar në prill 2025, ofron produkte të ndryshme, nga reçelrat frutore dhe qirinjtë e deri te verë dhe çajra të shijuar.

Dukesha ka folur më parë për rëndësinë e ritualeve të mëngjesit: në sezonin e parë të serialit With Love ajo tha se i pëlqen t’i përgatisë mëngjesin familjes së saj. Në një intervistë për People, ajo përmendi se burri i saj, princ Harry, dhe djali i tyre, Archie, e preferojnë kur ajo bën vezë të skuqura me bacon, duke shtuar me shaka se aroma e bacon-it tërheq menjëherë familjen dhe qentë në kuzhinë.

Çaji i mentes duket të jetë metoda e thjeshtë me të cilën Dukesha nis çdo ditë, dhe për këtë Harper’s Bazaar vë në dukje se ky zakon i përditshëm e ndihmon të kalojë më lehtë në rutinën e mëngjesit.

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