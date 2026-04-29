Nesër mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për kreun e PD-së
Nesër është afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për kreun e Partisë Demokratike. Deri tani, zyrtarisht është konfirmuar si kandidat kreu aktual, Sali Berisha.
Raporton TV Klan se, sipas vendimit të Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, aplikimet duhet të dorëzohen në selinë e PD-së deri nesër në orën 12:00. Kandidatët duhet të jenë anëtarë të partisë me të paktën dhjetë vjet angazhim dhe të kenë një profil të njohur publik e përvojë drejtimi në nivel kombëtar ose rajonal.
Gjithashtu kërkohet përvojë në beteja politike dhe për çështje qytetare, si dhe përmbushja e kushteve të parashikuara nga ligji për integritetin e personave që zgjidhen ose ushtrojnë funksione publike.
Partia ka caktuar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar më 30 maj, ku pritet të përcaktohet linja politike, të prezantohen ndryshimet statutore nga grupet e punës dhe të zgjidhen anëtarët e Këshillit Kombëtar. Lajmi u njoftua nga TV Klan.
