🌤️
Tiranë 23°C · Kryesisht kthjellët 29 April 2026
S&P 500 7,130 ▼0.13%
DOW 48,883 ▼0.53%
NASDAQ 24,648 ▼0.06%
NAFTA 104.92 ▲4.99%
ARI 4,524 ▼1.82%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $76,799 ▲ +0.97% ETH $2,303 ▲ +1.3% XRP $1.3757 ▲ +0.01% SOL $83.9900 ▲ +0.62%
29 Apr 2026
Breaking
Sekuestron Audi A4 në Lezhë, dyshohet lidhja me vrasjen e çiftit Mujeci Në Kombinat, 24-vjeçari arrestohet për organizim bastesh sportive me celular brenda lokali Afati i kandidaturave për kryetar të PD-së dhe emrat e konfirmuar Nesër mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për kreun e PD-së Kalamata: Hetimi për vdekjen e një 44‑vjeçari shqiptar shmang pistën e vrasjes
Menu
Politika

Nesër mbyllet afati për dorëzimin e kandidaturave për kreun e PD-së

· 1 min lexim

Nesër është afati i fundit për dorëzimin e kandidaturave për kreun e Partisë Demokratike. Deri tani, zyrtarisht është konfirmuar si kandidat kreu aktual, Sali Berisha.

Raporton TV Klan se, sipas vendimit të Komisionit të Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale, aplikimet duhet të dorëzohen në selinë e PD-së deri nesër në orën 12:00. Kandidatët duhet të jenë anëtarë të partisë me të paktën dhjetë vjet angazhim dhe të kenë një profil të njohur publik e përvojë drejtimi në nivel kombëtar ose rajonal.

Gjithashtu kërkohet përvojë në beteja politike dhe për çështje qytetare, si dhe përmbushja e kushteve të parashikuara nga ligji për integritetin e personave që zgjidhen ose ushtrojnë funksione publike.

Partia ka caktuar mbledhjen e Kuvendit Kombëtar më 30 maj, ku pritet të përcaktohet linja politike, të prezantohen ndryshimet statutore nga grupet e punës dhe të zgjidhen anëtarët e Këshillit Kombëtar. Lajmi u njoftua nga TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu