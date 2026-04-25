☀️
Tiranë 11°C · Kthjellët 25 April 2026
S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
₿ CRYPTO
BTC $77,466 ▼ -0.19% ETH $2,315 ▼ -0.16% XRP $1.4224 ▼ -1.13% SOL $85.8900 ▼ -0.74%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013 EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
25 Apr 2026
Breaking
Alarm për bombë në një qendër tregtare në Tiranë, reagon policia: Nuk u konstatua asgjë e paligjshme Ndoji: Grekët nuk duan ta mbështesin Shqipërinë! Me ligjin e luftës mbajnë pezull marrëdhëniet Trump zbulon arsyen kryesore të anulimit të udhëtimit të delegacionit amerikan në Pakistan Europa & Conference League: Mësohen gjysmëfinalistët e parë. Ekipi i Bundesligës turpëron spanjollët e Celta Vigo Nis peticioni për përfshirjen e Murat Jasharit në garën për president
Menu
Premier League

Nga ylli i Real Madridit te ai i Barcelonës, Coventry City do të bëjë çmendurinë në merkato: Plot 200 mln euro

· 1 min lexim

Pasi siguroi rikthimin në Premier League pas plot 25 vitesh mungesë, Coventry City pritet të jetë shumë aktiv gjatë merkatos së verës. Si dhuratë për trajnerin Frank Lampard pritet të ketë disa transferime të bujshme, pasi klubi i sapongjitur në elitë synon të shpenzojë rreth 200 milionë euro.

Disa nga emrat e përfolur që tani se do t’i bashkohen Coventry City-t në verë janë Connor Gallagher i Tottenham, Chris Rigg i Sunderland, Fran Garcia nga Real Madrid, Pau Torres nga Aston Villa, Roony Bardghji nga Barcelona dhe George Hirst nga Ipswich.

Synimi i Coventry City është jo vetëm të sigurojë qëndrimin në elitë, por të të arrijë kualifikimin historik për në Kupat e Europës, dhe për këtë arsye është e nevojshme të bëhën disa përforcime.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

