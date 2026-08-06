Ngecin negociatat Rodri-Real Madrid, Barcelona kërkon të përfitojë
Transferimi i Rodrit te Reali i Madridit duket se ka dështuar. Sipas “Sport”, marrëveshja thuhet se ka ngecur për shkak të ofertës së “Los Blancos”, të cilën lojtari i Manchester City-t e ka konsideruar të pamjaftueshme.
Nga kjo situatë duket se kërkon që të përfitojë Barcelona, që është futur në garën për shërbimet e mesfushorit spanjoll.
Raportohet se Barcelona është gati t’i prishë seriozisht planet e Real Madridit, teksa po shqyrton një marrëveshje të bujshme për të transferuar Rodrin, një prej shtyllave kryesore të Manchester Cityt.
“Blaugranët” kanë zhvilluar bisedime me përfaqësuesit e lojtarit spanjoll, duke synuar të përfitojnë nga dëshira e tij për t’u rikthyer në atdhe.
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