Ngjarje e paprecedentë brenda zyrave të IKMT
Një ngjarje e paprecedentë është regjistruar sot në ambientet e Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit (IKMT).
Drejtori i Ekzekutimit të Vendimeve Fatmir Meta është dhunuar nga drejtori i Mjedisit në këtë institucion, Klesti Çela dhe nga dy zyrtarë vartës të Çelës.
Shkak për konfliktin fizik mësohet të jetë bërë një debat i ndodhur disa ditë më parë mes tyre me arsyetimin se Meta i ka ndërhyrë në punë për një grup inspektimi për çështje dherash.
Sipas mediave Klesti Çela, është kunati i Ergys Agasit, personi qendror i skandalit AKSHI, aktualisht në kërkim.
Inspektorati i Përgjithshëm ka dalë me një reagim zyrtar ku bën me dije pezullimin nga detyra të personave të përfshirë deri në përfundim të hetimit të çështjes.
“Asnjë incident nuk do të kalojë pa përgjegjësi. Pas ngjarjes së ndodhur, Inspektorati i Përgjithshëm ka marrë menjëherë masat administrative dhe ligjore ndaj personave të përfshirë.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit zyrtar nga IKMT, strukturat përgjegjëse të Inspektoratit të Përgjithshëm kanë nisur verifikimin e plotë dhe dokumentimin e ngjarjes. Personat e përfshirë janë pezulluar nga detyra deri në përfundimin e hetimit administrativ dhe penal. Paralelisht, janë vënë në lëvizje të gjitha mekanizmat disiplinorë të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
Inspektorati i Përgjithshëm nuk toleron asnjë formë dhune, sjelljeje të papërshtatshme apo cenim të integritetit institucional. Administrata publike duhet të jetë model korrektësie, profesionalizmi dhe përgjegjshmërie. Integriteti i institucionit dhe besimi i qytetarëve janë prioritet absolut.
Inspektorati i Përgjithshëm do të vijojë të informojë publikun dhe mediat mbi ecurinë e procedurave”, thuhet ne deklaratën e tyre për shtyp.