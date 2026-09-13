☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 13 Shtator 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $77,376 ▲ +0.27% ETH $2,511 ▼ -0.4% XRP $1.3587 ▼ -0.37% SOL $101.2500 ▼ -0.38%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
13 Sht 2026
Breaking
Puç institucional i ‘Republikës së Magjistratëve’? AEK ndalet në Tripoli: barazim 1-1 me Asterasin POLONI – Tusk: Rusia po përdor armë të rrezikshme, rreziku po afrohet te kufijtë tanë SUEDI – Socialdemokratët në avantazh, e majta arrin kuotën e 53,3% Shakshuka mesdhetare — vezë në salcë domatesh me speca dhe erëza
Menu
Maqedonia

Nikolloski paralajmëron dy linja të reja hekurudhore në Shkup

· 2 min lexim

Shkupi pritet të nisë pranverën e ardhshme ndërtimin e një linje të shpejtë hekurudhore që do të lidhë drejtpërdrejt Stacionin e Ri Hekurudhor me Aeroportin Ndërkombëtar në Petrovec.

Sipas paralajmërimit të zëvendëskryeministrit dhe ministrit të Transportit, Aleksandar Nikolloski, udhëtimi nga qendra e qytetit deri te terminali i aeroportit do të zgjasë vetëm 8 deri në 11 minuta.

Projekti është pjesë e planit për modernizimin e transportit hekurudhor dhe transformimin e transportit publik në kryeqytet.Zgjerohen linjat e trenit urban

Pas funksionalizimit të linjës së parë të trenit urban, autoritetet po përgatisin edhe zgjerimin e rrjetit. Një pikë e re hekurudhore pritet të ndërtohet pranë lagjes “11 Oktomvri Baraka” në Komunën e Kisella Vodës, ndërsa planifikohet edhe vendosja e pikave për biçikleta dhe harmonizimi i orareve me transportin publik të JSP-së.

Projekti parashikon edhe dy linja të reja:

Linja e dytë: Stacioni i Ri – Autokomandë – Maxhari – Çento – Ilinden – Agino Sellë.

Linja e tretë: Volkovo – Gjorçe Petrov – Shkup Veri – Butel – Stacioni i Ri.

Sipas Nikolloskit, reagimet e para të qytetarëve ndaj trenit urban kanë qenë shumë pozitive, ndërsa përdorimi i trenave elektrikë synon të shkurtojë ndjeshëm kohën e udhëtimit nga zonat periferike drejt qendrës.

Ministria e Transportit po punon edhe për modernizimin e flotës hekurudhore.

Përmes Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) janë duke u siguruar pesë lokomotiva të reja elektrike për elektrifikimin e transportit të mallrave.

Ndërkohë, në bashkëpunim me Bankën Botërore, po finalizohet blerja e 4 deri në 6 trenave të rinj modernë për udhëtarë, të pajisur sipas standardeve evropiane dhe me hapësira të veçanta për biçikleta dhe kafshë shtëpiake.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu