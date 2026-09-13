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Kronika

Dita e 106-të e protestës, qytetarët mblidhen para Kryeministrisë. Nga nesër grumbullimi në orën 18:30

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Qytetarë dhe aktivistë të shumtë kanë dalë edhe këtë të diele në protestën e radhës e cila hyri në ditën e saj të 106-të. Si çdo pasdite, pas orës 19:00, protestuesit u mblodhën fillimisht në sheshin “Skënderbej” teksa bënë thirrjet si: “Ju erdhi fundi”, “Shqipëri e re”, “Rama jep dorëheqjen”, ”Rama në burg, Berisha në burg”, etj.

Pas grumbullimit në sheshin “Skënderbej”, protestuesit marshuan drejt Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, ku u ndalën përpara godinës së Kryeministrisë ku po vijojnë me thirrjet kundër qeverisë dhe me fjalime.

Kërkesa kryesore e protestuesve mbetet dorëheqja e Kryeministrit Edi Rama dhe e qeverisë aktuale. Si çdo protestë tjetër, pas fjalimeve protestuesit kanë marshuar në rrugët e Tiranës. Ata kanë njoftuar se nga e hëna e 14 shtatorit grumbullimi në sheshin “Skënderbej” do të nisë në orën 18:30. Grumbullimi pas orës 19:00 u vendos për shkak të temperaturave të larta gjatë verës.

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