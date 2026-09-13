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SHBA mposht Spanjën 77-66 në gjysmëfinale, Young vendimtare në çerekun e katërt

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Shtetet e Bashkuara fituan 77-66 ndaj Spanjës në gjysmëfinalen e Kupës së Botës së FIBA 2026, në Berlin. Ndeshja ishte e barabartë deri në çerekun e katërt, por një seri vendimtare nga Jackie Young dhe një përpjekje e fortë në mbrojtje i dhanë amerikanëve avantazhin që duhej për të siguruar fitoren.

Siç raporton Bleacher Report, skuadrat ishin të barabarta 58-58 në hyrje të çerekut të fundit. SHBA-ja shënoi vetëm 39.7% të gjuajtjeve nga loja dhe 3 nga 18 nga distanca, ndërsa Spanja përfundoi me 37.9% e gjuajtjeve dhe 6 nga 26 nga trepikëshat. Diferenca vendimtare u bë në linjën e penalltive: Shtetet e Bashkuara realizuan 27 nga 35 provat, ndërsa Spanja ishte 10 nga 11; Breanna Stewart shënoi 16 pikë dhe ishte 8 nga 11 nga lëvizjet e lira.

Në finalen e së dielës amerikanet do të përballen me Francën, e cila në këtë turne ka shënuar pesë fitore dhe ka kaluar kundërpërfaqësuesit me një diferencë totale prej 168 pikësh (mesatarisht 33.6 pikë për ndeshje). Franca arriti finalen pas fitores 86-64 ndaj Gjermanisë, dhe përballja për titull do të luhet të dielën në orën 14:00 ET, me transmetim në TNT dhe truTV dhe streaming në HBO Max.

SHBA-ja shkon në finalen e Kupës së Botës duke kërkuar medaljen e pestë radhazi të artë, pas fitoreve të vështira ndaj Italisë dhe Spanjës dhe pas paraqitjeve dominuese në fazën e grupeve ndaj Kinës (94-61) dhe Çekisë (105-64), si dhe fitores 108-56 në çerekfinale ndaj Hungarisë. Sipas Bleacher Report.

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