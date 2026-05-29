Nis restaurimi i Kullës së Turanit, monument kulture i kategorisë së parë
Kulla e Turanit, monument kulture me vlera historike dhe arkitektonike për shkak të dëmtimeve i është nënshtruar një ndërhyrjeje restauruese.
Ministri Blendi Gonxhja thotë se projekti synon të ruajë origjinalitetin dhe të forcojë strukturën e monumentit, duke garantuar mbrojtjen e tij për brezat e ardhshëm. “Nis restaurimi i Kullës së Turanit, monument kulture i kategorisë së parë, i vendosur në fshatin Turan, në qarkun e Korçës, një dëshmi e çmuar e trashëgimisë sonë historike dhe arkitektonike. Investimi financohet nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (IKTK), ndërsa projekti i restaurimit është hartuar në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Korçë. Ndërhyrja synon ruajtjen e origjinalitetit dhe forcimin strukturor të monumentit, duke i dhënë jetë të re kësaj pasurie kulturore dhe duke siguruar mbrojtjen e saj për brezat që vijnë”, shprehet Blendi Gonxhja ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sportit në rrjete sociale.
Kjo kullë ka një planimetri katrore me përmasa të vogla dhe një ambient në çdo kat, duke theksuar funksionin e saj të përqendruar kryesisht në mbrojtje. Volumi i mbyllur, strehët e gurta të pazhvilluara dhe mungesa e dritareve flasin për karakteristikat e një objekti të ndërtuar kryesisht për qëllime mbrojtëse. Me një sipërfaqe prej 46,575 m2 dhe dimensione 6.75 x 6.9 m, kulla ka një lartësi prej 15 metrash. Kulla e Turanitështë një kullë karakteristike, e ndërtuar në skajin lindor të fshatit Turan. Kjo kullë është një dëshmi e shquar e arkitekturës së fortifikuar dhe ka një histori thelbësore që shtrihet në kohën e lashtë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.