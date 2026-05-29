Medvedev: Evropianët nuk do të flenë të qetë për sa kohë që mbështesin Ukrainën
Zëvendëskryetari i Këshillit të Sigurisë Ruse, Dmitry Medvedev , ka lëshuar deklarata të reja veçanërisht të ashpra drejtuar udhëheqësve evropianë, duke paralajmëruar se avionët pa pilot do të vazhdojnë të hyjnë në hapësirën ajrore evropiane dhe të prishin jetën e përditshme të qytetarëve.
Medvedev e bëri këtë deklaratë pas akuzave të NATO-s kundër Moskës për “sjellje të pamatur”, me Aleancën që riafirmoi se do të mbrojë “çdo centimetër të territorit aleat”. Arsyeja ishte një incident në Rumani, një vend anëtar i NATO-s, ku sipas autoriteteve një dron rus u rrëzua në një ndërtesë apartamentesh gjatë një operacioni pranë kufirit me Ukrainën.
Retorikë e ashpërZyrtari rus tha se ende nuk ishte e qartë se cilës palë i përkiste droni, por ai akuzoi qeveritë evropiane për “zemërim të tepruar” dhe përfshirje në konfliktin me Rusinë .
“Le të jenë të përgatitur: kjo do të vazhdojë”, tha ai, duke shtuar se “qytetarët e shteteve të BE-së, si popullata të shteteve agresive, nuk do të jenë në gjendje të flenë të qetë”.
Në një postim në platformën sociale Max, Medvedev pohoi gjithashtu se vendet evropiane po marrin pjesë indirekt në sulmet kundër Rusisë duke furnizuar Ukrainën me armë, komponentë dhe inteligjencë.
“Dronët evropianë, pjesët e tyre rezervë dhe sistemet e tjera të armëve përdoren çdo ditë në sulme kundër vendit tonë”, tha ai, duke iu referuar shkatërrimit të shtëpive dhe viktimave civile.
Paralajmërime rreth objektivave që lidhen me prodhimin e dronëveMedvedev paralajmëroi gjithashtu se objektet që lidhen me prodhimin e dronëve për Ukrainën mund të jenë në shënjestër, duke rritur më tej nivelin e tensionit retorik.
Në të njëjtën kohë, ai i quajti reagimet evropiane “hipokrite”, duke vënë në dukje se vendet e BE-së duhet të “ndalojnë së shprehuri zemërimin” për incidentet që, sipas tij, lidhen me përfshirjen e tyre aktive në luftë.
Reagimet e NATO-s dhe BE-sëNATO e dënoi incidentin, me Sekretarin e Përgjithshëm Mark Rutte që theksoi se Aleanca mbetet e gatshme të mbrojë secilin prej anëtarëve të saj kundër kërcënimeve, duke folur për “sjellje të pamatur nga Rusia”.
Nga Brukseli, Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se lufta e Rusisë në Ukrainë “ka kaluar edhe një vijë të kuqe”, duke njoftuar presion të vazhdueshëm ndaj Moskës.
Sipas agjencisë ruse të lajmeve TASS, Presidenti Vladimir Putin është informuar tashmë për incidentin në Rumani, ndërsa Kremlini po monitoron nga afër zhvillimet.
Në të njëjtën kohë, Ministria e Jashtme ruse njoftoi një përgjigje ndaj vendimit të Rumanisë për të mbyllur një konsullatë ruse, një veprim që pritet të tensionojë më tej klimën diplomatike tashmë të tensionuar midis Moskës dhe Perëndimit.
