27 Apr 2026
Kosova

Nis seanca për presidentin, pa opozitën

E plotësuar: Në Kuvendin e Kosovës ka nisur seanca e jashtëzakonshme për diskutimin për çështjen e presidentit.

Të pranishëm nuk janë të pranishëm deputetë të partive opozitare.

Haxhiu: Bojkoti i opozitës e shtyn vendin drejt krizës, deputetët janë të obliguar të votojnë

Kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka deklaruar në seancën e thirrur për zgjedhjen e presidentit se mungesa e opozitës po prodhon pasoja direkte dhe po e shtyn vendin drejt një krize të panevojshme politike.

Seanca po zhvillohet pa pjesëmarrjen e partive opozitare, të cilat e kanë bojkotuar procesin.

“Mungesa e opozitës është një veprim që prodhon pasoja direkte, bllokimin e një procedure kushtetuese dhe shtyrjen e vendit drejt një krize të panevojshme”, tha Haxhiu.

Ajo iu referua edhe aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese, duke theksuar se sipas tij deputetët janë të obliguar të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë leje të rregullt paraprake.

“Deputetët janë të obliguar që të jenë të pranishëm dhe të votojnë, përveç rasteve kur kanë marrë leje të rregullt paraprake”, shtoi ajo.

Kurti në Kuvend: Afati kushtetues për presidentin po përfundon, dështimi çon në zgjedhje të reja

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë fjalën në Kuvend gjatë seancës së jashtëzakonshme të thirrur për diskutim lidhur me çështjen e presidentit.

Ai e ka nisur fjalimin duke theksuar se vendi ndodhet në fund të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit dhe se çdo dështim në këtë proces do ta çonte vendin në zgjedhje të reja.

“Sot kemi mbërritur në fund të afatit kushtetues për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Dështimi e dërgon vendin në zgjedhje të reja, që do të ishin të pestat me radhë prej 16 muajve”, tha Kurti, duke shtuar se zgjedhjet e shpeshta do të ndikonin në frenimin e punës së qeverisë.

Kurti theksoi se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka shmangur asnjëherë përgjegjësinë për qeverisje.

“Akuzat se VV ikën nga përgjegjësia nuk janë të vërteta. Nuk ka pasur asnjë vonesë, asnjë ngurrim dhe asnjë shmangie në marrjen e përgjegjësive për të qeverisur. Kjo është e matshme dhe e verifikueshme”, u shpreh ai.

Seanca po zhvillohet në një atmosferë të tensionuar politike, në kohën kur procesi i zgjedhjes së presidentit po hyn në fazën vendimtare.

LVV insiston që opozita të bëjë të propozojë emra për president

Shefja e Grupit Parlamentar të LVV-së, Arbërie Nagavci, tha se partia e saj është e gatshme të japë nënshkrimet e nevojshme për tre kandidatë për president, sapo që emrat të propozohen nga PDK-ja dhe LDK-ja.

“Arsyeja e tre kandidatëve është që PDK dhe LDK të bëhen pjesë e procesit. Dhe, do të shmangeshin zgjedhjet e reja sepse do të merrnin pjesë në votim 80 deputetë”, tha ajo.

Nagavci tha se LVV tërheqë kandidatët e saj për president, por opozita duhet që paraprakisht të propozojë të paktën dy emra për president.

Ajo tha se pranuar asnjë nënshkrim nga LDK-ja për të propozuar ish-presidenten Vjosa Osmani për presidente.

E pyetur që të konfirmojë raportimet se LVV po bisedon me Bashkim Jasharin që ai të kandidohet për president, Nagavci tha:

“Nuk mund të konfirmoj informacionin që po qarkullon në media. Ajo që mund të konfirmoj është që si LVV kemi bërë propozime të njëpasnjëshme dhe i fundit ishte propozimi i tre kandidatëve”.

PDK nuk merr pjesë në seancë, Hamza: Çështja e presidentit është temë e mbyllur

Kreu i PDK-së, Bedri Hamza, përsëriti qëndrimin se partia e tij ka përmbyllur kontributin për çështjen e presidentit.

Ai tha se të gjitha propozimet e bëra nga partia e tij “nuk janë marrë në konsideratë” nga LVV-ja.

“Ju uroj sukses në zgjedhjen e presidentit me 90 deputetët” e tjerë të Kuvendit, tha Hamza pas përfundimit të seancës së rregullt plenare.

I pyetur nëse do të votonte dikë nga familja e heroit të Kosovës, Adem Jashari, Hamza tha se në këtë drejtim qëndrimi i partisë nuk ka ndryshuar – teksa paraprakisht kishte shprehur mbështetje për ndonjë kandidat nga kjo familje.

E nëse LDK-ja e propozon ish-presidenten Vjosa Osmani, Hamza tha se ajo mund të zgjidhet me votat e LDK-së dhe LVV-së.

Hamza tha se me LVV-në diskutimet asnjëherë nuk kanë arritur deri te emrat e përveçëm.

Ai nuk tregoi nëse deputetët e partisë së tij do të marrin pjesë në seancën për presidentin.

“Shou propagandues”, Abdixhiku: S’marrim pjesë në seancën për president

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka njoftuar se kjo parti nuk do të marrë pjesë në seancë.

Sipas tij, kjo seancë është “show propagandues i LVV-së”.

As AAK nuk merr pjesë në seancën për presidentin

Besnik Tahiri, shef i grupit parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se nuk do të marrin pjesë në seancën e Kuvendit të Kosovës për diskutim lidhur me zgjedhjen e presidentit.

Tahiri tha se diskutime serioze për presidentin ishin dashur të bëhen tash e tre muaj.

“AAK nuk ka qenë e ftuar në këto diskutime, nuk ka marrë pjesë dhe rrjedhimisht ne nuk marrim pjesë në një diskutim që sërish është një performancë publike”, tha Tahiri.

Ai shtoi se diskutimi i sotëm pritet të jetë “diskutim për të folur vetmëvete”, duke iu referuar partisë në pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje./Telegrafi.

