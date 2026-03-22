Një dron godet selinë e inteligjencës irakiane
Një dron është rrëzuar sot në selinë e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Irakut në zonën Al-Mansur, në pjesën perëndimore të Bagdadit, sipas një deklarate zyrtare.
Saad Maan, kreu i Njësisë së Medias së Sigurisë së Irakut, tha në një deklaratë të shkurtër të transmetuar nga Agjencia Irakiane e Lajmeve (INA) se “në orën 10:15 të mëngjesit sot, një dron ra mbi selinë e Shërbimit Kombëtar të Inteligjencës së Irakut në zonën Al-Mansur”.
Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera lidhur me viktima apo dëme.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e rajonit që strehojnë baza ushtarake amerikane. /os/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.