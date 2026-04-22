S&P 500 7,125 ▲0.87%
DOW 49,391 ▲0.49%
NASDAQ 24,609 ▲1.44%
NAFTA
ARI 4,756 ▲0.76%
EUR/USD 1.1750 EUR/GBP 0.8700 EUR/CHF 0.9171 EUR/ALL 95.5589 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3505 EUR/TRY 52.7711 EUR/JPY 187.20 EUR/CAD 1.6043
Bluzat e Frymëzuara nga Princesha Diana për Stil të Mbretëror Moda Motorcore: Nga Gara në Pistë, në Mundësi dhe në Rrugë Veshjet me taka të lartë në vitet e ndryshme Hoxha-Totschnig: Përvojat austriake në mbrojtjen e natyrës dhe menaxhimin e ujërave janë modele që mund të zbatohen dhe në RMV ​Konjufca në Forumin Ekonomik në Greqi i kërkoi BE-së që t’ia japë shpejt Kosovës statusin e kandidatit
Seria A

Një emër i ri për qendrën e mbrojtjes, Milan hedh sytë nga shoku i Ramadanit dhe Berishës. 21 vjeç, kushton 30 milionë euro

Milan pritet të bëjë disa ndërhyrje në ekip gjatë merkatos së verës, një nga repartet që ka nevojë ma patjetër për prurje të reja është edhe mbrojtja. Një nga emrat që kuqezinjtë po ndjekin për të forcuar qendrën e mbrojtjes është Tiago Gabriel, bën të ditur gazetari Nicolo Schira.

Sipas raportimit në fjalë, drejtuesit e Milanit kanë pasur kohët e fundit një takim kokë më kokë me përfaqësuesit e lojtarit. Vlera në treg e portugezit të Lecce-s është 30 milionë euro. Por, në rast se Lecce bie në Serie B dhe duke ditur që lojtari është nën kontratë deri në vitin 2027, atëherë vlera e çmimit të 21-vjeçarit mund të pësojë rënie drastike gjatë verës.

Ajo që e bën të vështirë situatën për Milan, është interesimi serioz nga dy klubet e Premier League si Nottingham dhe Brentford. Madje, Nottinhgam ofroi 20 milionë euro gjatë merkatos së janarit për Tiago Gabriel, por që u refuzua nga Lecce.

Lexo Gjithashtu