Një gjyqtar i dytë federal bllokon rregullat e Trump për votimin me postë
Një gjyqtar i dytë federal e bllokoi të dielën në mbrëmje vonë rregullin e ri të administratës së presidentit Donald Trump për votimin me postë, duke ndaluar përkohësisht Shërbimin Postar Amerikan (USPS) nga zbatimi i kërkesave të reja përpara zgjedhjeve afatmesme të nëntorit.
Urdhri vjen ndërsa Gjykata Supreme e SHBA-ve po shqyrton ende kërkesën emergjente të administratës për të anuluar një vendim tjetër gjyqësor që bllokon të njëjtin rregull, duke e bërë fatin e votimit me postë në zgjedhjet e ardhshme një betejë ligjore të hapur.
Rregulli i USPS-it kërkon që zarfet e votave me postë të mbajnë kode unike barcode për çdo votues. Zyrtarët zgjedhorë — përfshirë edhe zyrtarë republikanë të qarqeve në Misuri — kanë thënë se zbatimi në kohë për zgjedhjet e nëntorit është i pamundur.
Nga ana tjetër, prokurorët e përgjithshëm republikanë i mbrojnë rregullat si “reforma të zakonshme” për integritetin e votimit me postë, ndërsa Shtëpia e Bardhë thotë se propozimet u bënë muaj më parë dhe zyrtarët kishin kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur.
Me vendimin e fundit, beteja ligjore rreth rregullave të reja të votimit pritet të vazhdojë deri në vendimin përfundimtar të gjykatave federale.
Burimi: Reuters
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