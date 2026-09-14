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Amerika

Qendra Kennedy në prag të falimentimit: mund të mbyllet që të martën, raporton Washington Post

Drejtuesit e emëruar nga presidenti Trump thonë se institucioni kulturor mund të mbyllet që të martën; propozojnë vendosjen e emrit të Trump në fasadë si shpëtimin e vetëm nga "kolapsi fiskal i sigurt".

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Fasada e Qendrës John F. Kennedy për Artet Skenike në Uashington
Fasada e Qendrës John F. Kennedy për Artet Skenike në Uashington. (Foto: Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

UASHINGTON, 13 shtator 2026 – Drejtuesit e Qendrës John F. Kennedy për Artet Skenike në Uashington thonë se institucioni është në prag të falimentimit dhe mund të mbyllet që të martën, më 15 shtator. Lajmin e bëri të ditur të dielën gazeta Washington Post, bazuar në dokumente të siguruara nga vetë gazeta.

Sipas dokumenteve, drejtuesit – të emëruar nga presidenti Donald Trump – argumentojnë se vendosja e emrit të presidentit në fasadën e ndërtesës mund të jetë e vetmja mënyrë për të shmangur atë që ata e përshkruajnë si “kolaps fiskal të sigurt”.

Qendra Kennedy është qendra kombëtare kulturore e Shteteve të Bashkuara dhe një memorial i gjallë për presidentin John F. Kennedy. Presidenti Trump është përfshirë në mënyrë aktive në ndryshimet e strukturës drejtuese të institucionit që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë, duke e kthyer menaxhimin e saj në një çështje me ngarkesë të fortë politike.

Reuters, e cila e ka përcjellë lajmin, thekson se nuk e ka verifikuar në mënyrë të pavarur raportimin e Washington Post-it.

Burimi: Reuters

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