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Amerika

Goldman Sachs ndryshon parashikimin: pret rritje të normave të interesit nga Fed-i në shtator

Banka e investimeve Goldman Sachs ka përmbysur parashikimin e mëparshëm dhe tani pret që Rezerva Federale e SHBA-së të rrisë normat e interesit me 0.25 për qind në mbledhjen e 15–16 shtatorit, duke u mbështetur kryesisht te pritjet e tregjeve financiare.

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Në një shënim drejtuar klientëve, Goldman Sachs bëri me dije se ka përmbysur parashikimin e mëparshëm, sipas të cilit normat do të qëndronin të pandryshuara, dhe tani pret një rritje prej 25 pikësh bazë (0.25 për qind) në mbledhjen e shtatorit. Sipas bankës, ky ndryshim qëndrimi u nxit më pak nga perspektiva ekonomike dhe më shumë nga çmimet në tregjet financiare, ku investitorët në masë të madhe presin një shtrëngim monetar.

Pritjet u përforcuan pas raportit të së premtes për inflacionin në SHBA, i cili doli më i nxehtë se parashikimet: indeksi bazë i çmimeve të konsumit (CPI) u rrit me 0.3 për qind në bazë mujore dhe 2.4 për qind në bazë vjetore, ndërsa inflacioni i përgjithshëm arriti në 3.4 për qind. Tregjet tani po çmojnë rreth 86 për qind mundësi që Fed-i të rrisë normat me 25 pikë bazë të mërkurën.

Nëse konfirmohet, do të ishte rritja e parë e normave të interesit nga Fed-i që nga mesi i vitit 2023. Banka qendrore amerikane e ka mbajtur normën bazë në intervalin 3.50–3.75 për qind gjatë gjithë këtij viti, ndërsa kryetari Kevin Warsh mbajti një ton të ashpër në simpoziumin e Jackson Hole në gusht.

Edhe JPMorgan pret rritje të normave, si në shtator ashtu edhe në dhjetor, duke u rreshtuar me pritjet në rritje në Wall Street për një cikël të ri shtrëngimi monetar.

Burimi: Reuters

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