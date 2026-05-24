EUR/USD 1.1601 EUR/GBP 0.8642 EUR/CHF 0.9119 EUR/ALL 95.3544 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.65 EUR/CAD 1.6016
Një guidë në Muzeun Arkeologjik të Lezhës

Nuk është thjesht një atraksion turistik në Lezhë, por është një objekt me një botë plot histori. Është Muzeu Arkeologjik i Lezhës dhe muzeu i dytë në këtë qytet pas Muzeut Etnografik. Në ekspozitorët e këtij muzeu vizitorët mund të shikojnë objekte të ndryshme të gjetura ndër vite në territorin e kësaj bashkie.

Ato i përkasin periudhave të ndryshme, duke nisur që nga prehistoria. Përgjegjësi i trashëgimisë kulturore në Lezhë, Paulin Zefi, tregon për Klan News detajet e objekteve që janë të ekspozuara në këtë muze. Në total këtu gjenden 268 objekte.

Interesante janë edhe këto sëpata të zbuluara gjatë ekspeditave arkeologjike në Lezhë. Muzeu është i pasuruar edhe me këto lloje të ndryshme armësh, duke përfshirë shpatat apo shigjetat që i përkasin periudhave të ndryshme.

Nuk mungojnë as objektet prej qeramike. Janë ekspozuar edhe disa amfora që rezultojnë të jenë prodhim vendas. Brenda këtij muzeu gjendet edhe një argjendari e vogël.

Vizitorët mund të shikojnë gjithashtu edhe objekte që i përkasin shtresës së pasur që ka jetuar dikur në qytetin e Lezhës. Për herë të parë i gjithë muzeu është i digjitalizuar. Për objektet, të dhënat janë në disa gjuhë.

Kjo është vetëm një pjesë e vogël e gjetjeve në Bashkinë e Lezhës që mund të shihen nga vizitorët. Muzeu do të pasurohet në vijim. Muzeu Arkeologjik në Lezhë është i vendosur shumë pranë kalasë së qytetit.

Klan News

