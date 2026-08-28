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MLB

George Lombard Jr. në anën e gabuar të historisë së Yankees pas 111 vitesh

· 2 min lexim

Rookie i New York Yankees, George Lombard Jr., po kalon një periudhë të vështirë në pozicionin e shortstop-it. Pas një gabimi në pjesën e tetë të humbjes 5-1 ndaj Houston Astros të enjten, ai u bë i pari shortstop i Yankees që që nga Roger Peckinpaugh në vitin 1915 regjistron të paktën një gabim në gjashtë ndeshje radhazi.

Siç raporton Bleacher Report, streaku i tij nisi më 21 gusht kundër Toronto Blue Jays; gjatë kësaj periudhe Lombard ka gjashtë gabime në 29 mundësi dhe shtatë gabime gjithsej në 20 ndeshje që nga ngritja në skuadër. I pyetur pas ndeshjes, ai e përshkroi paraqitjen e tij defanzive si të papranueshme dhe tha se skuadra po punon për ta korrigjuar situatën, ndërsa ai duhet të përmirësohet shpejt për të mos vështirësuar punën e pitcher-ëve.

Për krahasim, shortstop-i i Arizona Diamondbacks, Geraldo Perdomo, ka po të njëjtin numër gabimesh këtë sezon, por në 516 mundësi, çka tregon se ky rrjedh është i pazakontë për Lombard. Skautët e kishin vlerësuar shpesh aftësitë e tij defanzive si një nga pikat më të forta, dhe duke qenë se Lombard mbushi 21 vjeç më 2 qershor, kjo periudhë e vështirë nuk duhet të shihet si një gjykim përfundimtar mbi karrierën e tij.

Situata ka edhe implikime të menjëhershme për planin e skuadrës: trajneri Aaron Boone duhet ta marrë parasysh këtë problem teksa Yankees përpiqen të kapin Tampa Bay Rays në American League East. New Yorku është vetëm dy ndeshje përpara Boston Red Sox për vendin e parë të wild card-it, dhe të dy ekipet nisin një seri katër ndeshjesh në Bronx të premten. Bleacher Report thekson se një përmirësim i shpejtë i Lombard është i rëndësishëm për shanset e skuadrës në vazhdim.

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