Një kontratë e re shtatëditore për Hailey Van Lith te Connecticut Sun
Hailey Van Lith do të ketë një mundësi të re për të provuar veten në WNBA. Connecticut Sun njoftoi të mërkurën se Van Lith ka nënshkruar një kontratë të përmirësuar shtatëditore, pasi Leila Lacan do t’i përkushtohet detyrave me ekipin e Francës në Botërorin e FIBA-s.
Sipas Bleacher Report, Van Lith u zgjodh e 11-ta në draftin e WNBA-së 2025 pas një karriere të spikatur në kolegj, por ka hasur vështirësi për t’u vendosur në mënyrë të qëndrueshme në ligë në nisje të karrierës së saj profesionale.
Pas një viti të parë të zhgënjyer te Chicago Sky, që u ndikuar nga një problem i përsëritur me kyçin e këmbës, Van Lith u lirua nga Sky në maj. Connecticut e mori menjëherë nga listat e lira, por e hoqi sërish disa javë më vonë dhe më pas e riktheu me një kontratë zhvilluese në fund të majit. Ajo zgjodhi të qëndrojë me Sun pavarësisht ofertave të tjera të mundshme, duke kërkuar zhvillim afatgjatë; këtë sezon Van Lith ka luajtur 16 ndeshje me mesatare prej 5.3 pikësh, 1.9 asistimesh dhe 1.0 kërcimesh në pak më shumë se 14 minuta për ndeshje.
Kontrata shtatëditore i jep Van Lith shansin për më shumë minuta, pasi Lacan në pozicionin e saj ka qenë titullare dhe ka luajtur afërsisht 30 minuta për ndeshje. Connecticut ka bilancin 10-27 dhe është eliminuar nga gara për play-off, gjë që mund t’i japë Van Lith më pak presion dhe më shumë hapësirë për të treguar vlerat e saj; nëse ajo ofron minuta të dobishme nga stoli, kjo mund të sjellë një shans të ri gjatë afatit të ardhshëm, sipas sërish Bleacher Report.
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