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WNBA

Connecticut Sun ndaj Golden State Valkyries në Mohegan Sun Arena — 26 gusht 2026

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Më 26 gusht 2026, Connecticut Sun pritën Golden State Valkyries në Mohegan Sun Arena në Uncasville, Connecticut. Para përballjes skuadrat regjistronin rekorde sezonalë të ndryshme: Golden State ishte 26-11, ndërsa Connecticut 10-27. Në listën e mungesave figuron I. Rupert (shtatzëni), kurse B. Griner dhe O. Nelson-Ododa ishin të dhënë si të dyshuar për shkak të problemeve me gju; statusi i tyre ishte në vlerësim.

Siç raporton Bleacher Report, Connecticut Sun njoftuan firmosjen e Hailey Van Lith me një kontratë 7-ditore për të zëvendësuar përkohësisht Leila Lacan, e cila do të mungojë për t’u angazhuar në aktivitetet e Kupës së Botës FIBA. I njëjti raport përmend se ndeshja Fever–Sky tërhoqi rreth 3.31 milionë shikues, një shifër e jashtëzakonshme për një ndeshje të rregullt të sezonit të WNBA-së.

Statistikat individuale për sezonin tregonin disa udhëheqës të skuadrave: G. Williams me 13.7 pikë mesatare, Diamond Miller dhe Kennedy Burke aktive në tabelë, ndërsa K. Stokes dhe O. Nelson-Ododa dominonin në topat e rikuperuar; V. Burton dhe C. Leger-Walker shërbenin si asistues kryesorë. Përmbledhja e këtyre lëvizjeve dhe të dhënave u publikua dhe vërtetua nga Bleacher Report.

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