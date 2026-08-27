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Seattle Storm përballet me Toronto Tempo në Climate Pledge Arena, 26 gusht 2026

· 2 min lexim

Seattle Storm do ta presë Toronto Tempo më 26 gusht 2026 në Climate Pledge Arena në Seattle. Ndeshja nis në orën 19:00 me orën lokale (7:00 PM PT) dhe pritet të shërbejë si një përballje kyçe në kalendarin e skuadrave.

Siç raporton Bleacher Report, lista e lëndimeve për këtë ndeshje përfshin emra të ndryshëm: M. Conde (pulpa e këmbës, status ditë‑ditë), M. Mabrey (muskuli adduktor, jashtë), N. Sabally (pulpa e këmbës, jashtë), A. Morrow (gju, jashtë), B. Sykes (këmbë, jashtë), si dhe F. Johnson (kyç i këmbës, ditë‑ditë) dhe N. Hiedeman (shpatull, jashtë).

Statistikat sezonalë tregojnë drejtuesit e ekipeve: për Toronto, M. Mabrey udhëheq me 18.2 pikë për ndeshje, A. Morrow me 5.9 kërcime dhe J. Allemand me 4.4 asistime; L. Juškaitė ka mesatarisht 1.2 vjedhje dhe N. Sabally 0.6 bllokime. Nga ana e Seattle, N. Hiedeman është më efikasja me 14.6 pikë për ndeshje dhe 4.5 asistime, D. Malonga prin për kërcime me 6.9 dhe gjithashtu ka 1.1 bllokime, ndërsa F. Johnson regjistron 1.3 vjedhje për ndeshje.

Transmetimi lokal parashikohet në kanalet e zbuluara nga skuadrat dhe arena; për përditësime të mëtejshme, analiza dhe përmbledhje pas ndeshjes, konsultohuni me raportimin e Bleacher Report.

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