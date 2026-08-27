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WNBA

DeWanna Bonner firmos kontratë me Atlanta Dream pas blerjes së marrëveshjes me Phoenix

· 1 min lexim

DeWanna Bonner ka firmosur si agjente e lirë me Atlanta Dream, sipas raportimit të gazetarit të ESPN Alexa Philippou. Marrëveshja, që vlerësohet rreth 116,000 dollarë, vjen pasi Bonner nisi sezonin 2026 me Phoenix Mercury dhe arriti një marrëveshje për blerjen e kontratës me skuadrën të hënën.

Sipas Bleacher Report, Bonner i bashkohet një grupi Dream që po lufton për vendet e play-offit, ku Angel Reese është një ndër figurat kryesore të skuadrës. Shtimi i Bonner pritet të sjellë përvojë dhe opsione sulmuese për skuadrën në një fazë të rëndësishme të sezonit.

Roli i Bonner në përbërjen e Atlanta Dream mund të ndikojë në dinamikën e ekipit gjatë garës për play-off; trajnerët dhe drejtuesit do të vlerësojnë se si do të përshtatet me lojën e tanishme të skuadrës. Bleacher Report thekson se zhvillimet rreth lëvizjes së saj do të ndiqen dhe do të ketë përditësime mbi ndikimin në renditjen e WNBA-së.

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