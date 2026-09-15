Një kontratë njëvjeçare: Cam Talbot nënshkruan me Columbus Blue Jackets
Cam Talbot nënshkroi një kontratë njëvjeçare me Columbus Blue Jackets me vlerë 950,000 dollarë. 39-vjeçari luajti sezonin e kaluar për Detroit Red Wings, ku regjistroi 12 fitore, 9 humbje dhe 6 barazime në 34 ndeshje (25 si titullar), me mesatare 3.19 gola të pësuar për ndeshje dhe përqindje ndalesash 0.883, pa ndeshje me portë të paprekur.
Siç raporton nhl, menaxheri i përgjithshëm Don Waddell e përshkroi Talbotin si një portier të madh dhe me bazë teknike të fortë, që sjell përvojë dhe karakter në grup. Shtesimi i tij kërkohej për të forcuar thellësinë në portë para fillimit të stërvitjeve, ndërsa Elvis Merzlikins mbetet jashtë për kohë të pacaktuar pas një operacioni në shpatull më 17 gusht.
Talbot, i papërzgjedhur në draft, ka në karrierë 278 fitore, 204 humbje dhe 53 barazime në 567 ndeshje të rregullta (533 si titullar), me mesatare 2.69 gola të pësuar për ndeshje, përqindje ndalesash 0.883 dhe 33 ndeshje me portë të paprekur. Në playoff ka 16 fitore dhe 18 humbje në 36 ndeshje (34 si titullar), me mesatare 2.75 dhe përqindje ndalesash 0.915. Sipas nhl, në organikën e Columbus mbeten gjithashtu Jet Greaves dhe Pheonix Copley si portierët e tjerë me përvojë.
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