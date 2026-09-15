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NFL

Chiefs 31-10 ndaj Broncos: Kenneth Walker dominon, Mahomes rikthehet në fushë

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Kansas City Chiefs fituan 31-10 ndaj Denver Broncos në ndeshjen e parë të sezonit, me Kenneth Walker që doli si performer kryesor dhe Patrick Mahomes që u rikthye në fushë pas lëndimit. Loja u vendos nga një kombinim i një sulmi të fuqishëm tokësor të Chiefs dhe një mbrojtjeje që lejonte pak hapësira për kundërshtarin.

Siç raporton nfl, Walker përfundoi ndeshjen me një shifër karriere në vrapim, 173 jardë, përfshirë një vrapim 60-jardësh për touchdown dhe një goditje pasimi 2-jardëshe për një tjetër touchdown. Mahomes u paraqit me 15 nga 27 pasime për 184 jardë, dy touchdown dhe një interceptim; ai nisi ndeshjen duke vrapuar 15 jardë për një tjetër touchdown, ndërsa ekipi duket se do të mbështetet më shumë në lojën e vrapit këtë sezon.

Në anën e Broncoëve, debutimi i Davis Webb si koordinator sulmi nuk pati efektin e pritur. Bo Nix, i rikthyer pas thyerjes së këmbës, solli një pasim të bukur 19 jardë për touchdown te Evan Engram në pjesën e parë, por më pas sulmi u shua; Denveri u mbajt vetëm në nëntë fitore të para dhe pjesa tokësore nuk prodhoi asnjë ritëm, ku J.K. Dobbins ishte kryegjatësues me vetëm 36 jardë. Pas një série të gjatë të Chiefs, Denveri arriti vetëm një goditje fushe 31-jardëshe nga Wil Lutz si pikët e fundit të ndeshjes.

Sipas nfl, më shqetësuese për Broncoët ishte performanca defensive: skuadra shënoi 28 takela të humbura, me tetë lojtarë që humbën më shumë se një takel, sipas statistikave të Next Gen Stats. Rezultati i së hënës tregon se Kansas City mund të funksionojë edhe me një Mahomes në rikuperim, duke i lënë Broncos me shumë pyetje për përmirësime në të dyja skajet e fushës, sipas nfl.

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