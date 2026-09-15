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15 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

IRGC pretendon rrëzimin e një droni amerikan MQ-1 mbi Ngushticën e Hormuzit

· 2 min lexim
Një dron MQ-1 Predator gjatë një fluturimi (foto ilustruese: Forcat Ajrore të SHBA-së)

Garda Revolucionare Islamike e Iranit (IRGC) njoftoi të hënën se ka rrëzuar një dron amerikan MQ-1 mbi Ngushticën e Hormuzit, duke e shënuar si një goditje të re në betejën për kontrollin e rrugës detare më strategjike të botës për naftën.

Lajmi u bë i ditur përmes një deklarate të shpërndarë nga agjencia gjysmë-zyrtare e lajmeve Tasnim. Sipas deklaratës, avioni u godit nga një sistem i avancuar i mbrojtjes ajrore i operuar nga forca ajro-hapësinore e IRGC-së, në kuadër të rrjetit të integruar të mbrojtjes ajrore të Iranit.

Anije luftarake amerikane patrullon Ngushticën e Hormuzit
Anije luftarake amerikane patrullon Ngushticën e Hormuzit (foto ilustruese)

Në deklaratë thuhet se droni u interceptua dhe u shkatërrua në qiellin në perëndim të Ngushticës së Hormuzit, ndërsa detaje të tjera rreth vendit të rrëzimit apo mbetjeve të avionit nuk janë bërë publike.

Pretendimi vjen në një moment tensioni të lartë në zonë. Të hënën, trafiku detar nëpër Ngushticën e Hormuzit ra në minimum, me vetëm katër anije që e kaluan atë, ndërsa çmimi i naftës Brent u ngjit mbi 106 dollarë për fuçi, sipas të dhënave të cituara nga Reuters.

Ngushtica e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth një e pesta e konsumit botëror të naftës, është në qendër të luftës mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit që nisi në shkurt. Të dyja palët kanë shkëmbyer akuza për sulme ndaj anijeve dhe aseteve ushtarake në rajon.

Deri tani nuk është raportuar një reagim zyrtar amerikan ndaj pretendimit të IRGC-së për rrëzimin e dronit.

Burimi: Al Jazeera

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