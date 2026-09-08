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Një shqiptare në ceremoninë e ‘Topit të Artë’, Elena Sadiku, e vetmja trajnere femër në pesëshen finaliste

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e vetmja trajnere femër në

Një moment historik shkruhet në prag të ceremonisë së Topit të Artë. Një shqiptare është në garë për një prej çmimeve më prestigjioze, atë të Trajnerit më të Mirë në futbollin e vajzave. Bëhet fjalë për Elena Sadikun që është përfshirë në listën e 5 finalistëve në të këtë kategori.

Ajo që e bën akoma më unik përveç faktit se Sadiku është e vetmja me origjinë shqiptare që garon në kërë ceremoni, është se ajo është e vetmja trajnere femër në 5 finalistët për çmimin e Trajnerit më të Mirë’ në futbollin e vajzave. Rivalët e saj janë Jonatan Giráldez i Olympique Lyonnes, Andrée Jeglertz i Manchester City, Nils Nielsen i kombëtares japoneze të vajzave dhe Pere Romeu i Barcelonës

Elena Sadiku e fitoi vendin e saj mes 5 finalistëve në garën për çmimin e Trajnerit më të Mirë për arritjet historike të shënuara me Celtic. Trajnerja me origjinë shqiptare e mori drejtimin e skuadrës skoceze të futbollit të vajzave në janar të 2024 duke lënë një gjurmë të pashlyeshme në klub. Nën drejtimin e saj Celtic fitoi titullin e parë kampion në Scottish ëomen’s Premier League, një titull që e fitoi në mënyrë dramatike në javën e fundit të kampionatit

Falë udhëheqjes taktike dhe impaktit transformues, ajo arriti të sjellë skuadrën e Celtic FC ëomen në skenën e madhe të futbollit evropian. Në dhjetor të 2025, 32 vjeçarja u transferua te skuadra e BK Häcken ku pati një impakt të menjëhershëm teksa e drejtoi këtë skuadër te triumfi i ëomen’s Europa Cup, titulli i parë kontinental i këtij klubi që nga 1970.

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