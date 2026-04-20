EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,324 ▲ +0.43% ETH $2,316 ▲ +0.33% XRP $1.4253 ▲ +0.39% SOL $85.3400 ▲ +0.89%
20 Apr 2026
Bota

Një tërmet me magnitudë 7.5 godet Japoninë veriore; lëshuar paralajmërim për cunami

· 2 min lexim

Kryeministri Sanae Takaichi thotë se qeveria ka ngritur një ekip për menaxhimin e krizave pas tërmetit të fortë.

Një tërmet i fortë me magnitudë 7.5 ka goditur Japoninë veriore, duke bërë që autoritetet të lëshojnë një paralajmërim për cunami për valë deri në 3 metra (10 këmbë).

Kryeministri Sanae Takaichi thotë se qeveria ka ngritur një ekip për menaxhimin e krizave pas tërmetit të fortë. JMA paralajmëroi se valët e para të cunamit mund të arrijnë menjëherë në pjesë të bregdetit verior. Mos lini terren të sigurt derisa të hiqet paralajmërimi.”. toka më të larta”, u tha Takaichi gazetarëve.

Një tërmet i fortë me magnitudë 7.5 ka goditur Japoninë veriore, duke bërë që autoritetet të lëshojnë një paralajmërim për cunami për valë deri në 3 metra (10 këmbë). “Evakuojeni menjëherë nga rajonet bregdetare dhe zonat buzë lumenjve në një vend më të sigurt, si p.sh. Pamjet drejtpërdrejt nga transmetuesi publik NHK nuk treguan shenja të menjëhershme dëmtimi në disa porte në Iwate. Ai u ndje në një zonë të gjerë, duke tronditur ndërtesat në Tokio, qindra kilometra (milje) në jug.

Tërmeti goditi të hënën në orën 16:53 me orën lokale (07:53 GMT) në ujërat jashtë prefekturës Iwate në bregun e Paqësorit të Japonisë, sipas Agjencisë Meteorologjike Japoneze (JMA). një ndërtesë e lartë ose një ndërtesë evakuimi”, tha agjencia. Kryeministri Sanae Takaichi tha se qeveria kishte ngritur një ekip për menaxhimin e krizave dhe po punonte për të vlerësuar ndikimin e tërmetit. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.

