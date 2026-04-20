Një tërmet me magnitudë 7.5 godet Japoninë veriore; lëshuar paralajmërim për cunami
Kryeministri Sanae Takaichi thotë se qeveria ka ngritur një ekip për menaxhimin e krizave pas tërmetit të fortë.
Kryeministri Sanae Takaichi thotë se qeveria ka ngritur një ekip për menaxhimin e krizave pas tërmetit të fortë. Një tërmet i fortë me magnitudë 7.5 ka goditur Japoninë veriore, duke bërë që autoritetet të lëshojnë një paralajmërim për cunami për valë deri në 3 metra (10 këmbë).
JMA paralajmëroi se valët e para të cunamit mund të arrijnë menjëherë në pjesë të bregdetit verior. Mos lini terren të sigurt derisa të hiqet paralajmërimi.". toka më të larta", u tha Takaichi gazetarëve.
Një tërmet i fortë me magnitudë 7.5 ka goditur Japoninë veriore, duke bërë që autoritetet të lëshojnë një paralajmërim për cunami për valë deri në 3 metra (10 këmbë). “Evakuojeni menjëherë nga rajonet bregdetare dhe zonat buzë lumenjve në një vend më të sigurt, si p.sh. Pamjet drejtpërdrejt nga transmetuesi publik NHK nuk treguan shenja të menjëhershme dëmtimi në disa porte në Iwate. Ai u ndje në një zonë të gjerë, duke tronditur ndërtesat në Tokio, qindra kilometra (milje) në jug.
Tërmeti goditi të hënën në orën 16:53 me orën lokale (07:53 GMT) në ujërat jashtë prefekturës Iwate në bregun e Paqësorit të Japonisë, sipas Agjencisë Meteorologjike Japoneze (JMA). një ndërtesë e lartë ose një ndërtesë evakuimi”, tha agjencia. Kryeministri Sanae Takaichi tha se qeveria kishte ngritur një ekip për menaxhimin e krizave dhe po punonte për të vlerësuar ndikimin e tërmetit. Vëmendja tani mbetet te pasojat konkrete të këtij zhvillimi dhe te reagimet që mund të pasojnë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.