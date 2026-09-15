Një trajner i ri, Ryan Craig: ‘Po fillojmë nga e para’ — mentaliteti i Vegas Golden Knights për sezonin
Ryan Craig qëndron pas idesë se Vegas Golden Knights duhet të hyjnë në sezon me një mentalitet të qartë dhe të përshtatshëm për të konkuruar sërish për Kupën Stanley. Me kampin stërvitor të shkurtuar dhe shtimin e dy ndeshjeve në sezonin e rregullt, ekipi ka punë të shumta për t’u riorganizuar dhe për të përcaktuar identitetin e tij nën drejtimin e trajnerit të ri.
Siç raporton nhl, Craig planifikon të ndajë favoritizmin mes dy portierëve, të vendosë lojtarë që lëvizin pakën në secilën palë mbrojtëse, të përfshijë më shumë mbrojtës në fazën sulmuese dhe ta bëjë mesfushorin Jack Eichel më aktiv si shënues në lojën me numër më shumë. Ai paralajmëron gjithashtu një konkurrencë të brendshme intensive për vendet në ekip, duke përsëritur se me përbërje të ndryshuar duhet të fillojnë nga e para për të mësuar se kush janë në këtë fazë.
Golden Knights do të kenë vetëm dy ditë stërvitore para ndeshjes së para-sezonit kundër Los Angeles Kings dhe, si pjesë e rregullave të reja, mund të luajnë vetëm katër ndeshje miqësore, me veteranët të kufizuar në dy ndeshje. Kjo gjendje është veçanërisht sfiduese për një trajner që debuton në nivelin kryesor, ndërsa sezoni i rregullt nis më 29 shtator në T‑Mobile Arena kundër Chicago Blackhawks.
Craig vjen nga brendia e organizatës, ku punoi si ndihmës që nga sezoni 2017‑18 dhe më pas si trajner i Henderson në AHL, duke sjellë të njëjtin sistem që ndihmoi ekipin të fitojë Kupën Stanley në 2023. Ai ka lidhje personale me shumë lojtarë dhe gjatë verës ka punuar për të ndërtuar marrëdhënie të reja, përfshirë atë me Mitch Marner. Sa i përket portierëve, Craig ka këmbëngulur se të dy kanë bërë një përgatitje të mirë dhe se do të marrin minuta loje; ai nuk dëshiron t’i etiketoje si “titullar” apo “rezervë” në këtë fazë.
Skuadra ka humbur Pavel Dorofeyev, i cili nënshkroi me New York Rangers, por ka bërë lëvizje të tjera si ardhja e Victor Olofssonit dhe rikthimi i William Karlsson dhe kapitenit Mark Stone, të cilët janë më të shëndetshëm. Më shumë lojtarë do të luftojnë për tre apo katër vende të lira në repartin e sulmit, ndërsa mbrojtja pritet të përfshijë elementë më sulmues si Shea Theodore, Rasmus Andersson dhe Noah Hanifin që do të kombinohen me mbrojtës më mbrojtës si Brayden McNabb. Craig thekson se përgatitja do të jetë intensive, me synimin që ekipi të forcohet për momentet më të vështira të sezonit; po ashtu, nhl vëren se kjo konkurrencë e brendshme do të vazhdojë gjatë gjithë sezonit dhe do të përcaktojë këndvështrimin për përbërjen finale të ekipit.
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