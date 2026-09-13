Një valë po ndërtohet për demokratët; republikanët po ndërtojnë një mur ta ndalojnë
Sondazhet tregojnë entuziazëm dukshëm më të lartë të demokratëve, ndërsa mbështetja për Trump-in po bie mes republikanëve jo-MAGA.
Një valë e re zgjedhore duket se po ndërtohet në favor të demokratëve përpara zgjedhjeve të mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, ndërsa republikanët po përpiqen të ndërtojnë një “mur” mbrojtës kundër saj. Sondazhet tregojnë se entuziazmi i demokratëve për të votuar është dukshëm më i lartë se ai i republikanëve — një sinjal i fortë që mund të përcaktojë rezultatin e nëntorit.
Shqetësimi më i madh për republikanët vjen nga vetë radhët e tyre. Mes votuesve republikanë jo-MAGA — republikanëve tradicionalë dhe atyre votuesve të rinj, më të rinj e jo të bardhë që Donald Trump tërhoqi në vitin 2024 — mbështetja për presidentin “ka rënë ndjeshëm”, siç thotë anketuesi republikan Whit Ayres. Këta votues, që ishin vendimtarë për fitoren e Trump, tani duken të zhgënjyer dhe po shkëputen.
Të dhënat nga zgjedhjet paraprake e përforcojnë këtë prirje. Analisti zgjedhor John Couvillon llogariti se 56% e të gjitha votave në zgjedhjet paraprake kombëtare të këtij viti janë hedhur në garat demokrate — më shumë se 54% që u regjistrua në vitin 2018. Për krahasim, në vitet 2014 dhe 2022, kur republikanët fituan zgjedhjet e mesmandatit, republikanët hodhën të paktën 53% të votave në garat paraprake.
Edhe performanca në zgjedhjet e veçanta flet në favor të demokratëve. Në 110 zgjedhje të veçanta shtetërore dhe federale të mbajtura që nga viti 2024, kandidatët demokratë kanë dalë mesatarisht 12.5 pikë përqindje më mirë se sa Kamala Harris në të njëjtin territor. Në vitet 2017–2018, krahasimi me Hillary Clinton ishte 10.6 pikë — përpara se demokratët të merrnin Dhomën e Përfaqësuesve.
Rreziku më i madh për Partinë Republikane nuk është që mbështetësit e zhgënjyer të Trump-it të kalojnë te demokratët — analistët thonë se vetëm një pjesë e vogël e bën këtë — por që ata thjesht të mos dalin të votojnë. Një sondazh i CNBC-së zbuloi se pjesa e republikanëve jo-MAGA që thonë se do të votojnë për republikanët këtë vjeshtë është rreth 20 pikë përqindje më e lartë se pjesa që miraton punën e Trump-it — një hendek që tregon se sa e brishtë është mbështetja për të.
Burimi: CNN
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