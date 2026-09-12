Trump në Dublin: Një Irlandë e bashkuar do të ishte ‘një gjë e shkëlqyer’ – reagime të forta në Londër
Presidenti amerikan tha gjatë takimit me kryeministrin irlandez Micheál Martin se do ta donte Irlandën të bashkuar, duke shkaktuar reagime të ashpra në Mbretërinë e Bashkuar.
Gjatë takimit me kryeministrin irlandez Micheál Martin në Dublin, Trump u shpreh hapur në favor të bashkimit të ishullit: “Do të më pëlqente ta shihja të bashkuar. Do të ndodhë përfundimisht… Mund të ndodhë edhe tani.” Komentet shkaktuan reagime të forta në Londër. Lideri i Partisë Demokratike Unioniste, Gavin Robinson, tha se e ardhmja kushtetuese e Irlandës së Veriut vendoset nga populli i saj, “jo nga komente në Londër, Dublin apo Washington”. Liderja konservatore Kemi Badenoch i quajti komentet “tension i panevojshëm” dhe “jashtëzakonisht të padobishme”, ndërsa Alex Burghart u përgjigj: “Trump e ka shumë gabim. Irlanda e Veriut është pjesë integrale e Mbretërisë së Bashkuar”. Ish-deputeti i DUP-së Ian Paisley i minimizoi fjalët: “Konteksti është gjithçka… Çdokush ka të drejtë të ketë një opinion personal, edhe kur është i gabuar.”
Downing Street iu referua deklaratës së Andy Burnham në Stormont muajin e kaluar, ku thuhej se referendumi për të ardhmen e Irlandës së Veriut është “jashtë tryezës”. Kryeministri britanik u tha deputetëve të mërkurën se një votim kufitar do të konsiderohej vetëm kur të ketë “një konsensus të qartë në vend”. Sekretari për Irlandën e Veriut, Sir Chris Bryant, sqaroi ndërkohë se qeveria qëndron “plotësisht” pas marrëveshjes së Good Friday, e cila përfshin parashikimin e një votimi kufitar.
Gjatë takimit, Trump përsëriti gjithashtu kërkesën ndaj Mbretërisë së Bashkuar për të hapur Detin e Veriut për shpime nafte dhe gazi, me qëllim uljen e çmimeve të energjisë – kërkesë që e shtriu edhe për Irlandën. Ai pretendoi po ashtu se mund të “zgjidhte” çdo konflikt mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Argjentinës për Ishujt Falkland, duke e përshkruar një luftë të mundshme si “një katastrofë potenciale”. Në një moment tjetër, Trump lavdëroi irlandezët me një shprehje të papërmbajtur: “disa nga bastardët më të egër, por kur doni të jeni të mirë, nuk ka askënd më të mirë se ju”.
Presidentja irlandeze Catherine Connolly, kritike e kahershme e Trump-it, e priti presidentin amerikan në rezidencën e saj zyrtare. Në deklaratën pas takimit, ajo tha se Irlanda dhe Amerika janë “të lidhura me lidhje të forta” dhe se përcolli “pikëpamjen e fortë të popullit irlandez se normalizimi i luftës dhe gjenocidit nuk mund të pranohet kurrë”. Para se Trump të largohej nga Dublini të shtunën, rreth 10,000 protestues marshuan nëpër qytet kundër vizitës së presidentit amerikan.
Pas takimeve diplomatike, Trump udhëtoi për në turneun Irish Open në resortin e tij Trump International në Doonbeg. Të dielën pritet t’ia dorëzojë trofeun fituesit dhe të kthehet në Washington. Është hera e parë që një president amerikan në detyrë merr pjesë në Irish Open dhe hera e parë që turneu mbahet në Doonbeg.
Burimi: The Times
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