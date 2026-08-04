☀️
Tiranë 36°C · Kthjellët 04 August 2026
S&P 500 7,601 ▲1.48%
DOW 53,178 ▲1.32%
NASDAQ 25,914 ▲2.13%
NAFTA 80.08 ▼0.32%
ARI 4,113 ▲0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8567 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.4231 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3552 EUR/TRY 54.7481 EUR/JPY 181.00 EUR/CAD 1.6167 EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8567 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.4231 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3552 EUR/TRY 54.7481 EUR/JPY 181.00 EUR/CAD 1.6167
₿ CRYPTO
BTC $63,838 ▲ +1.71% ETH $1,870 ▲ +1.25% XRP $1.0752 ▲ +0.76% SOL $73.7300 ▲ +1.54%
S&P 500 7,601 ▲1.48 % DOW 53,178 ▲1.32 % NASDAQ 25,914 ▲2.13 % NAFTA 80.08 ▼0.32 % ARI 4,113 ▲0.55 % S&P 500 7,601 ▲1.48 % DOW 53,178 ▲1.32 % NASDAQ 25,914 ▲2.13 % NAFTA 80.08 ▼0.32 % ARI 4,113 ▲0.55 %
EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8567 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.4231 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3552 EUR/TRY 54.7481 EUR/JPY 181.00 EUR/CAD 1.6167 EUR/USD 1.1511 EUR/GBP 0.8567 EUR/CHF 0.9324 EUR/ALL 93.4231 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3552 EUR/TRY 54.7481 EUR/JPY 181.00 EUR/CAD 1.6167
04 Aug 2026
Breaking
20 vatra aktive zjarri në vend, ministri Nufi: 727 forca operacionale të angazhuara në terren Devijuan lumin Devoll dhe ndërtuan pa leje, arrestohen 3 persona në fshatin Gostimë. Në kërkim administratori Dyshohet se ndezi zjarrin ku u dogjën 400 pemë ulliri, në pranga 54-vjeçari në Mallakastër (VIDEO) Ministria e Brendshme shpall non grata 2 persona nga Maqedonia e Veriut (EMRAT) Zjarret në jug të Francës nxjerrin në dritë qindra predha të Luftës së Dytë Botërore
Menu
Politika

“Nuk do kenë rehat në dynja…”, Kush është gazetari që u shpall “non grata”, sulme të vazhdueshme ndaj Ramës

· 2 min lexim
“Nuk do kenë rehat në dynja…”,

Valon Bela, me profesion gazetar, nga Maqedonia e Veriut, është një prej personave të shpallur Non Grata në Shqipëri, për shkak të aktivitetit të dyshuar me prirje terroriste. Vela, ka qenë i angazhuar vazhdimisht me postime kundër qeverisë së Ramës, ndërsa vetë ai duket se e kishte parashikuar vendimin e marrë nga ministri Besfort Lamallari, në një postim të bërë rreth një muaj më parë.

“Ishalla jam një prej atyre 60 personave që Ramoviç dhe metastazat e tij qeverisëse u kanë ndaluar hyrjen në shtetin shqiptar.

Me ta ndalu hyrjen narko lideri i një narko shteti është moment kënaqësie. Kam ndalesë edhe në Serbi si çdo bashkëluftëtar i UÇK-së. Kjo vetëm po dëshmon se Rama & Vuçiq po veprojnë në sinkron të plotë. Ata që tentuan të ndajnë Kosovën kurrë s’kanë me pas rehati në këtë dynja apo tjetrën!

Sepse: “Historia shqiptare është e mbushur me plot shkije të veshun shqiptarçe”, Mullah Idriz Gjilani”, shkruante Bela në postimin e tij rreth një muaj më parë.

Nga një vëzhgimin i profilit të tij në rrjetet sociale, shihet se Bela postonte vazhdimisht kundër kryeministrit shqiptar, të cilit e akuzonte mes të tjerave dhe si bashkëpunëtor të Aleksandër Vuçiç.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu