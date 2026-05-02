S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
BTC $78,382 ▼ -0.24% ETH $2,306 ▼ -0.25% XRP $1.3911 ▼ -0.27% SOL $84.0300 ▼ -0.23%
Arsenal mbyll pjesën e parë 3-0 ndaj Fulham në derbin e Londrës
Premier League

Nuk ka vend për gabime, Arsenal me spektakël në derbin londinez dhe e mbyll pjesën e parë në avantazh të trefishtë (video)

Arsenal është duke fituar 3-0 ndaj Fulham, në derbin londinez që po luhet në “Emirates” dhe është i vlefshëm për javën e 35-të në Premier League.

“Topçinjtë” gjetën avantazhin që në minutën e 9-të, ku pas një aksioni të shpejtë dhe asistit të Bukayo Saka ishte Viktor Gyokeres, i cili shtyu topin në rrjetë.

Në minutën e 31-të, Riccardo Calafiori shënoi me kokë, pas krosimit të Leandro Trossard, por goli i italianit u anullua për pozicion jashtë loje, pas ndërhyrjes së VAR.

Në minutën e 40-të, Saka shënon golin e dytë për Arsenalin, pas asistit të Gyokeres dhe devijimit të mbrojtësit kundërshtar, topi përfundon në rrjetë. Në minutat shtesë, Gyokeres shënon golin e dytë personal dhe të tretin për Arsenalin, pas krosimit të Torrsard, suedezi shënoi me kokë. Ky është goli i 21-të për suedezin në këtë sezon të tijin të parë në Londër, në të gjitha kompeticionet e këtij sezoni.

