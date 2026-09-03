Nvidia blen Hugging Face për 12.93 miliardë dollarë – lëvizje që ndryshon garën në industrinë e inteligjencës artificiale
Drejtori ekzekutiv i Nvidias, Jensen Huang, ka njoftuar se kompania do të blejë Hugging Face në një marrëveshje me vlerë 12.93 miliardë dollarë.
Marrëveshja konfirmon zërat që qarkullonin prej disa javësh se Nvidia kishte rritur interesimin për kompaninë, veçanërisht pasi u shfaqën edhe blerës të tjerë të mundshëm.
Zhvilluesit përdorin Hugging Face për të ndarë, gjetur dhe testuar modele të inteligjencës artificiale. Që nga shpërthimi i inteligjencës artificiale gjeneruese në vitin 2022, platforma është shndërruar në një qendër kryesore për modelet me burim të hapur.
Nëse marrëveshja përfundon me sukses, Nvidia do të forcojë ndjeshëm pozitën e saj si në tregun e harduerit, ashtu edhe në atë të softuerit me burim të hapur për inteligjencën artificiale.
Disa analistë besojnë se inteligjenca artificiale me burim të hapur ose modelet me pesha të hapura do të luajnë një rol gjithnjë e më të rëndësishëm krahas modeleve të avancuara pronësore të kompanive si OpenAI, Anthropic dhe Google.
Nvidia ishte tashmë investitore në Hugging Face, pasi kishte marrë pjesë në të paktën një raund financimi në vitin 2023. Ndër investitorët e tjerë të startup-it janë Google, Amazon, Salesforce, AMD, Intel, IBM dhe Qualcomm. /Telegrafi/
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