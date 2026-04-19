Nvidia dhe Cadence bashkojnë forcat për robotikën me AI
Cadence Design Systems dhe Nvidia po bashkëpunojnë për të çuar më tej zhvillimin e Al për robotët, njoftuan drejtorët ekzekutivë të të dy kompanive.
Sipas raportimit, “Po punojmë me ju në të gjitha aspektet e sistemeve robotike”, tha CEO i Nvidia, Jensen Huang. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.
Në vijim të materialit theksohet se Qëllimi i bashkëpunimit, sipas dy drejtorëve ekzekutivë, është të zvogëlojë kohën e nevojshme që robotët të kryejnë detyra të dobishme. Po ashtu, raportimi shton se “Sa më të sakta të jenë (të dhënat e gjeneruara të trajnimit), aq më i mirë do të jetë modeli”, tha CEO i Cadence, Anirudh Devgan..
Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se cadence njoftoi gjithashtu se po prezanton një agjent të ri të Al që do të marrë përsipër disa nga detyrat që kryejnë inxhinierët njerëzorë për të projektuar çipa. “Ne ndihmojmë në ndërtimin e sistemeve të Al, dhe më pas këto sisteme mund të ndihmojnë në përmirësimin e procesit të projektimit”, shtoi Devgan. /Telegrafi/.
Burimi: Telegrafi
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.