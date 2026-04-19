S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▼9.41%
ARI 4,880 ▲1.48%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $74,860 ▼ -1.33% ETH $2,300 ▼ -2.69% XRP $1.4134 ▼ -1.32% SOL $85.2100 ▼ -1.83%
S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 % S&P 500 7,126 ▲1.2 % DOW 49,447 ▲1.79 % NASDAQ 24,468 ▲1.52 % NAFTA 82.59 ▼9.41 % ARI 4,880 ▲1.48 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
Teknologji

Nvidia dhe Cadence bashkojnë forcat për robotikën me AI

· 2 min lexim

Cadence Design Systems dhe Nvidia po bashkëpunojnë për të çuar më tej zhvillimin e Al për robotët, njoftuan drejtorët ekzekutivë të të dy kompanive.

Sipas raportimit, “Po punojmë me ju në të gjitha aspektet e sistemeve robotike”, tha CEO i Nvidia, Jensen Huang. Zhvillimi po ndiqet me interes në fushën e teknologjisë për shkak të ndikimit që mund të ketë te përdoruesit, tregu ose prirjet e reja digjitale.

Në vijim të materialit theksohet se Qëllimi i bashkëpunimit, sipas dy drejtorëve ekzekutivë, është të zvogëlojë kohën e nevojshme që robotët të kryejnë detyra të dobishme. Po ashtu, raportimi shton se “Sa më të sakta të jenë (të dhënat e gjeneruara të trajnimit), aq më i mirë do të jetë modeli”, tha CEO i Cadence, Anirudh Devgan..

Në përmbledhje, artikulli e vendos theksin te ndikimi praktik dhe te zhvillimet e ardhshme, duke nënvizuar se cadence njoftoi gjithashtu se po prezanton një agjent të ri të Al që do të marrë përsipër disa nga detyrat që kryejnë inxhinierët njerëzorë për të projektuar çipa. “Ne ndihmojmë në ndërtimin e sistemeve të Al, dhe më pas këto sisteme mund të ndihmojnë në përmirësimin e procesit të projektimit”, shtoi Devgan. /Telegrafi/.

Burimi: Telegrafi

Lexo Gjithashtu