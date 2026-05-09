OBSH qetëson banorët e Tenerifes përpara mbërritjes së anijes me hantavirus: Nuk është një tjetër Covid

· 2 min lexim

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, OBSH është përpjekur t’i sigurojë banorët e Tenerife-s se rreziku i tyre i infeksionit është i ulët përpara mbërritjes së një anijeje turistike në të cilën ndodhi një shpërthim i hantavirusit.

Tedros Ghebreyesus theksoi se ky nuk është një tjetër Covid dhe se nuk kishte pasagjerë me simptoma në bordin e MV Hondius.

“E di që kur dëgjon fjalën ‘shpërthim’ dhe shikon një anije të lundrojë drejt brigjeve të tua, shfaqen kujtime që asnjëri prej nesh nuk i ka qetësuar plotësisht. Dhimbja e vitit 2020 është ende reale dhe unë nuk e shpërfill atë për asnjë moment të vetëm.

Por kam nevojë që të më dëgjoni qartë: ky nuk është një tjetër Covid. Rreziku aktual i shëndetit publik nga hantavirusi mbetet i ulët,” tha ai.

Ghebreyesus falënderoi kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez, duke e quajtur vendimin për të marrë anijen një akt solidariteti dhe detyre morale.

“Tenerife është zgjedhur sepse ka kapacitetin mjekësor, infrastrukturën dhe humanizmin për t’i ndihmuar ata të arrijnë sigurinë”, shpjegoi ai.

Autoritetet spanjolle kanë detajuar masat paraprake që po merren për të parandaluar që pasagjerët të vijnë në kontakt me popullsinë lokale.

Anija MV Hondius pritet të mbërrijë në portin e Granadillës në orët e para të mëngjesit të së dielës, duke ngjallur shqetësim tek vendasit.

Gjashtë raste janë konfirmuar midis pasagjerëve të anijes, përfshirë një nga tre që vdiqën ndërsa anija holandeze po lundronte nga Amerika e Jugut.

Zyrtarët spanjollë janë përpjekur të qetësojnë shqetësimet në lidhje me mbërritjen e anijes, duke përcaktuar në detaje masat paraprake të përmbajtjes që po merren.

Hantaviruset zakonisht përhapen nga brejtësit, por transmetimi i llojit të Andeve te njerëzit – për të cilin OBSH beson se është kontraktuar nga disa nga pasagjerët e anijes ndërsa ndodheshin në Amerikën e Jugut – është i mundur.

Simptomat mund të përfshijnë ethe, lodhje ekstreme, dhimbje muskujsh, dhimbje stomaku, të vjella, diarre dhe gulçim.

