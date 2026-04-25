Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze
Partia Demokratike e Kosovës ka refuzuar kërkesën e Vetëvendosjes për propozimin e tre kandidatëve bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës për pozitën e presidentit të shtetit.
Kryetari i PDK-së, Bedri Hamza tha se kërkesa e Lëvizjes Vetëvendosje është manovër politike.
“Ky është një nga propozimet e radhës me qëllim vetëm të gjejë fajtorë për të adresuar moasaftësinë e tij. Ka pasur kohë të mjaftueshme për të marrë veprimet e nevojshme jo për të tentuar me oferta të minutave të fundit. Andaj në PDK kjo çështje është e mbyllur, është diskutuar gjerë e gjatë, është bërë publike që përkundër rolit konstruktiv nuk kemi pasur mirëkuptim nga zotëri Kurti dhe Vetëvendosje. Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur. Nuk është ofertë kjo. Aspak nuk është serioze”, ka shtuar Hamza.
