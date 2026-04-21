Ohrid SOS: E papranueshme prerja e drunjëve afër burimit të Drinit të Zi

Shoqata Ohrid SOS po reagon ndaj fotografive të publikuara që tregojnë pemë të prera dhe bimësi të shkatërruar në zonën pranë burimeve të lumit Drini i Zi në Sveti Naum, brenda zonës së mbrojtjes strikte të Parkut Kombëtar Galicica.

Shoqata Ohrid SOS po reagon ndaj fotografive të publikuara që tregojnë pemë të prera dhe bimësi të shkatërruar në zonën pranë burimeve të lumit Drini i Zi në Sveti Naum, brenda zonës së mbrojtjes strikte të Parkut Kombëtar Galicica.

“Fotot që po ndajmë u publikuan këtë mëngjes. Priten pemë dhe bimësi në burimet e Drinit të Zi në Shën Naum, një zonë e mbrojtur në mënyrë strikte brenda Parkut Kombëtar Galiçicë.

Ne i jemi përgjigjur Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit, Ministrisë së Mjedisit dhe Burimeve Natyrore, inspektorëve komunalë dhe Parkut Kombëtar Galiçicë, me një kërkesë për të kryer menjëherë një inspektim të jashtëzakonshëm dhe për të përcaktuar se kush e kreu prerjen dhe pse, nëse është marrë miratimi nga parku dhe institucionet e tjera kompetente, dhe nëse është kryer pa miratim, të zbatohen sanksionet më të rrepta kundër autorëve”, thuhet në njoftim.

