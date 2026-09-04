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Teknologji

OpenAI prezanton GPT-6 Astra, modelin më inteligjent dhe më të fuqishëm deri tani

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OpenAI ka prezantuar modelin e saj më të ri, GPT-6 Astra, të cilin e cilëson si modelin më inteligjent dhe më të avancuar të kompanisë deri më tani.

Presidenti i OpenAI, Greg Brockman, shkoi përtej rezultateve teknike duke deklaruar se është e arsyeshme të thuhet se bota tashmë ka hyrë në “epokën e AGI-së” – inteligjencës artificiale të përgjithshme.

“Për mua personalisht, mendoj se kemi arritur atje”, tha Brockman, duke shtuar se vendimi nëse Astra përbën AGI i mbetet secilit ta vlerësojë.

Në fund të prezantimit, ai tha: “Mirë se vini në epokën e AGI-së”.

Modeli më i madh i OpenAI

Sipas kompanisë, Astra është modeli më i madh i trajnuar deri më tani nga OpenAI.

Për trajnimin e tij janë përdorur për herë të parë më shumë se 100 mijë GPU në qendrën Stargate në Teksas.

Astra ka shënuar rezultate të larta në matematikë, kodim, shkencë dhe detyra të avancuara kompjuterike.

Në ARC-AGI-3, modeli arriti 98.6%, ndërsa në Vision2Code të BenchCAD shënoi 95.9%.

OpenAI thotë gjithashtu se Astra mund të kryejë detyra më të gjata dhe komplekse, duke ruajtur informacion nga puna e mëparshme dhe duke reduktuar nevojën për ndërhyrje të vazhdueshme të përdoruesit.

Më i fuqishëm, por edhe më i kontrolluar

Modeli ka treguar aftësi të avancuara në sigurinë kibernetike, përfshirë identifikimin e dobësive të panjohura më parë.

Për këtë arsye, disa prej kapaciteteve të tij më të fuqishme nuk do të jenë menjëherë të disponueshme për publikun.

OpenAI pranon gjithashtu se rritja e aftësive nuk garanton automatikisht rritje të sigurisë.

Kompania thotë se Astra ishte më e vështirë për t’u monitoruar në disa teste të dizajnuara për të zbuluar shmangien e kontrollit.

Raportohet se GPT-6 Astra do të shpërndahet gradualisht te përdoruesit Plus, Pro, Business dhe Enterprise, si dhe përmes API-së dhe AWS-së.

Me Astra-n, OpenAI po synon një hap të ri drejt modeleve që nuk kufizohen vetëm në përgjigjen e pyetjeve, por mund të kryejnë punë të gjata dhe komplekse në mënyrë gjithnjë e më autonome.

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