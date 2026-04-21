“Opozita në Kosovë s’ka aksion politik”/ Ish ambasadori: LDK s’ka pasur kurrë në histori një lider pa staturë si…
Ish-ambasadori Sylë Ukshini tha në një studio televizve se opozita në Kosovë nuk ka narrativë dhe aksion politik për kauza të rëndësishme, duke e cilësuar atë të dobët dhe të paqartë në qëndrime.
Sipas tij, LDK ka më shumë nevojë për zgjedhje për shkak të një lidershipi të brishtë, ndërsa kritikoi edhe mungesën e rolit aktiv të opozitës për çështje si Marrëveshja e Ohrit dhe liberalizimi i pasaportave.
“Lojën që do ta bëjë Kurti, do t’i shkojë pas opozita. Opozita s’ka narrativë dhe aksion politik për asnjë kauzë. Për demonstratat për gjuhën, opozita, sidomos LDK, ka qenë opozitare ndaj PDK-së duke rënë.
Vitin e kaluar opozita kishte deputetë më shumë. LDK është faktori që i duhen më së shumti zgjedhjet, sepse lidershipi është i brishtë. Ministrin e Jashtëm e ka mbajtur peng Vjosa Osmani, nuk ka bërë rotacion të ambasadorëve, e ka personalizuar rrethin e ngushtë. Emërimet kanë qenë klienteliste; opozitën s’e kam dëgjuar sa është e artikuluar për Marrëveshjen e Ohrit, për pasaportat që KE jep. BE-së i janë dashur disa vite për të njohur pasaportën legale të Kosovës; opozita nuk ka pasur narrativë.
LDK e ka një lider që kurrë në historinë e LDK-së nuk ka pasur një lider pa staturë.”
