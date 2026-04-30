EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,116 ▼ -0.94% ETH $2,255 ▼ -2.19% XRP $1.3652 ▼ -0.71% SOL $82.8800 ▼ -1.24%
S&P 500 7,171 ▲0.48 % DOW 49,111 ▲0.51 % NASDAQ 24,830 ▲0.63 % NAFTA 104.23 ▼2.48 % ARI 4,651 ▲1.96 % S&P 500 7,171 ▲0.48 % DOW 49,111 ▲0.51 % NASDAQ 24,830 ▲0.63 % NAFTA 104.23 ▼2.48 % ARI 4,651 ▲1.96 %
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989 EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Maqedonia

Organizatat ekologjike reagojnë: Me ligjin e ri për mineralet në RMV, kompania merr leje për gërmim përpara se të blejë tokën tuaj

· 2 min lexim

Organizatat ekologjike reagojnë ashpër ndaj miratimit të ndryshimeve në Ligjin për Burimet Minerale, të cilat, sipas tyre, i hapin hapësirë një koncesionari për të marrë një leje shfrytëzimi edhe para se të përfundojë procedura e shpronësimit, gjë që, sipas tyre, krijon pasiguri ligjore dhe rrezik konfliktesh mbi pronën private.

Organizatat ekologjike reagojnë ashpër ndaj miratimit të ndryshimeve në Ligjin për Burimet Minerale, të cilat, sipas tyre, i hapin hapësirë një koncesionari për të marrë një leje shfrytëzimi edhe para se të përfundojë procedura e shpronësimit, gjë që, sipas tyre, krijon pasiguri ligjore dhe rrezik konfliktesh mbi pronën private.

Ata thonë se është skandaloze të miratohen ligje të tilla përmes një procedure të shkurtuar dhe se kjo çështje ndikon drejtpërdrejt në burimet natyrore, shëndetin e njeriut dhe të ardhmen e komuniteteve ku do të kryhej eksplorimi dhe shfrytëzimi gjeologjik.Sipas tyre, asgjë nuk ndihmoi, pavarësisht faktit që 49 organizata mjedisore ngritën alarmin, madje as 1000 amendamentet e paraqitura nga “E Majta”, si dhe kërkesa e LSDM-së dhe RDM-së për tërheqje. Megjithatë, Kuvendi miratoi ndryshimet në ligj me procedurë të shkurtuar.

“Me ligjin e ri: Kompania merr një leje minerare para se të blejë tokën tuaj. Ju jeni ende pronar, ata tashmë po gërmojnë. Qeveria vendos vetë se cili mineral është “strategjik” pa gjykatë, pa qytetarë, pa ankesë. Nesër ata mund ta shpallin oborrin tuaj ose kodrën pas shtëpisë tuaj si përparësi shtetërore. Një kompani private fillon një projekt minerar vetë, jo shteti, jo interesi publik.

Biznesi vetëm thotë se ku dëshiron të nxjerrë, Qeveria e nënshkruan atë. Ligji anashkalon Ligjin për Ujërat, Ligjin për Mjedisin dhe Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës. Kjo është drejtpërdrejt në kundërshtim me Kushtetutën.

Ata gënjejnë se janë përmbushur “standardet e BE-së” dhe se ne duhet t’i zbatojmë, Maqedonia nuk është anëtare e BE-së dhe nuk ka detyrim të zbatojë këtë rregullore”, thonë “Mbrojtja e Gjelbër Popullore”./Telegrafi/

