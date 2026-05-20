🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 21 May 2026
S&P 500 7,433 ▲1.08%
DOW 50,009 ▲1.31%
NASDAQ 26,270 ▲1.54%
NAFTA 98.84 ▲0.59%
ARI 4,540 ▲0.1%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
₿ CRYPTO
BTC $77,403 ▲ +0.96% ETH $2,126 ▲ +1.01% XRP $1.3657 ▲ +0.75% SOL $86.0000 ▲ +2.25%
S&P 500 7,433 ▲1.08 % DOW 50,009 ▲1.31 % NASDAQ 26,270 ▲1.54 % NAFTA 98.84 ▲0.59 % ARI 4,540 ▲0.1 % S&P 500 7,433 ▲1.08 % DOW 50,009 ▲1.31 % NASDAQ 26,270 ▲1.54 % NAFTA 98.84 ▲0.59 % ARI 4,540 ▲0.1 %
EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963 EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
21 May 2026
Breaking
Stresi, jo thjesht lodhje: Si reagon trupi ynë dhe kur bëhet i rrezikshëm? Gërvalla për deklaratën e Gecit për Thaçin: E respektoj atë që ka thënë Fatosi “Ka me të mbulu turpi” – Çitaku me reagim të ashpër ndaj Gërvallës për deklaratën e Gecit për Thaçin Aksident i rëndë në Librazhd, ndërron jetë 67-vjeçarja Nuk paraqitej në punë, Hita shkarkon nga detyra të besuarin e Prodës, Ulian Shpataraku
Menu
Kosova

Osmani i reagon Kurtit: Nëse kisha dashur pushtet do të garoja për kryeministre

· 2 min lexim

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Albin Kurti, i cili kishte thënë se ajo ka ambicie politike.

Në emisionin “Click” në RTV21, Osmani deklaroi se roli i presidentit nuk lidhet me pushtetin ekzekutiv, por me ruajtjen e balancës institucionale dhe funksionimin demokratik të shtetit.

Sipas saj, presidenca është institucioni që garanton ekuilibrin mes pushteteve dhe ndërhyn kur është e nevojshme për të korrigjuar gabimet institucionale.

“Institucioni i presidencës nuk do pushtet. Është shtylla që e mban balancën e pushteteve të tjera, e ruan demokracinë në kohë të rënda dhe siguron që kur të tjerët bëjnë gabime, ato të përmirësohen”, ka deklaruar Osmani.

Ajo shtoi se, nëse do të kishte synuar pushtetin ekzekutiv, do të kishte kandiduar për postin e kryeministres.

“Nëse do të doja pushtet, do të kandidoja për kryeministre. Jam e bindur që ka qenë vullnet i popullit që unë të jem presidente”, u shpreh ajo.

Duke iu përgjigjur deklarimeve të Kurtit lidhur me interpretimin e Kushtetutës, Osmani tha se autoriteti për interpretimin kushtetues i takon Gjykatës Kushtetuese dhe jo kryeministrit.

“Kurti mund të mendojë që është autoritet për interpretimin e Kushtetutës, por nuk është, është Gjykata Kushtetuese. Unë kam marrë pjesë në hartimin e Kushtetutës dhe e di shumë mirë çfarë po flas. Institucioni i presidencës e mban balancën, këtë e kam bërë”, deklaroi Osmani.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë