Politika

Përplasjet mes kompanive, Behgjet Pacolli tërhiqet nga Aeroporti i Vlorës: Le ta marrin, nuk dua të luftoj me shtetin

Pas përplasjeve me kompaninë ‘2A Group’, Behgjet Pacolli është tërhequr nga Aeroporti i Vlorës.

Biznesmeni ka shpjeguar në llogarinë e tij se pavarësisht se ka investuar mbi 310 milionë euro nga mjetet e tij financiare për aeroportin, ai nuk mund të luftojë me shtetin.

Pacolli shtoi se mënyra se si shteti po përdor fuqinë e tij është e papranueshme në një vend që sipas tij pretendon të jetë shtet ligjor.

“Aeroporti është ndërtuar ekskluzivisht me mjetet e mia financiare. Janë mbi 310 milionë euro të investuara dhe të angazhuara në formë garancish. Vetëm Valon Ademi, si punëkryes, ka marrë mbi 35 milionë euro nga garancioni i MABCO-s.

Aeroportin — le ta marrin! Unë nuk dua të luftoj me shtetin. Shteti e ka fuqinë e vet dhe mund ta përdorë si të dojë. Por mënyra se si po përdoret kjo fuqi është joligjore dhe e papranueshme për një vend që pretendon të jetë shtet ligjor. Çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, koha do ta tregojë”, shkruan ai.

