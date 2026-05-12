EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
BTC $80,551 ▼ -1.43% ETH $2,284 ▼ -2.37% XRP $1.4392 ▼ -2.22% SOL $94.6700 ▼ -2.98%
Kosova

Lista zyrtare kandidatëve të LDK-së për deputetë

· 2 min lexim

Lidhja Demokratike e Kosovës ka publikuar zyrtarisht listën e kandidatëve për deputetë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit.

Përmes një njoftimi publik, LDK-ja ka prezantuar ekipin prej 110 kandidatëve, duke e cilësuar atë si një listë që përfaqëson vizionin për një Kosovë me institucione të forta, zhvillim dhe orientim të palëkundur perëndimor.

“Kjo është lista fituese e Lidhjes Demokratike të Kosovës. 110 kandidatë. 110 përfaqësues të një ideje për Republikën; të një Republike me dinjitet, me institucione të forta, me zhvillim, me aleanca të palëkundura perëndimore dhe me njerëz në qendër të saj”, thuhet në njoftimin e partisë.

LDK-ja ka vlerësuar se lista bashkon përvojën politike me energjinë e re, duke përfshirë kandidatë nga fusha të ndryshme akademike, profesionale dhe qytetare, si dhe përfaqësues nga diaspora dhe rajone të ndryshme të Kosovës.

“Një ekip që bashkon përvojën dhe energjinë e re. Integritetin, profesionalizmin dhe përkushtimin ndaj Republikës”, thuhet më tej në njoftim.

Partia ka theksuar se kandidatët e saj synojnë të ofrojnë më shumë stabilitet, siguri dhe shpresë për qytetarët, ndërsa zgjedhjet e 7 qershorit i ka cilësuar si “dita e ringritjes së madhe”.

LDK-ja është një nga partitë që tashmë ka dorëzuar listën e kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, në përmbyllje të afatit ligjor për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve për deputetë./Telegrafi.

