PAMJE/ Tensione në protestë, hidhet molotov! Policia hedh gaz lotjellës në drejtim të qytetarëve
Marshimi i qytetarëve nga Kryeministria drejt Ministrisë së Brendshme ka agravuar në tensione. Siç shihet edhe nga pamjet, protestuesit kanë hedhur molotov ndërsa policia është kundërpërgjigjur me gazlotsjellës.
Protestuesit në tentativë për t’u mbrojtur nga gazilotsjellës kanë përdorur çadrat e tyre duke i përdorur si mburojë. Marshimi nisi pa incidente ndërsa pas disa çastesh përplasjesh situata duket sërish e qetë.
Molotovë dhe ujë, tensionohet situata në protestën e PD pic.twitter.com/1It0UWqUuQ
