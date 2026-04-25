Panairi i Librit Akademik dhe Shkencor, tre ditë kushtuar kërkimit shkencor dhe botimeve të reja

Panairi Mbarëkombëtar i Librit Akademik dhe Shkencor u zhvillua në tre ditë, duke mundësuar jo vetëm ekspozimin e librit dhe promovime të botimeve të reja, por shërbeu edhe si një hapësirë dhe mundësi diskutimi mbi tema të rëndësishme më në fokus kërkimin shkencor. Në ditën e dytë të panairit u bë dhe prezantimi i botimeve të Institutit të Arkeologjisë, pjesë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

Gjatë këtij aktiviteti u prezantua vepra e studiuesit akad. Adem Bunguri “Përkrenare ilire në Shqipëri dhe Kosovë” (album), që përfaqëson për herë të parë një katalog dhe databazë të përkrenareve në territorin e Shqipërisë dhe Kosovës. Më pas prof. dr. Lavdosh Jaupaj prezantoi studimin “Populations et Interactions Culturelles en Aire Illyro-Epirote du VIIe au IIIe siècle”, ndërsa prof. dr.

Lida Miraj prezantoi librin “Orpheus. The evolution of the myth and Orpheus mosaic of Dyrrachium”, i cili analizon zhvillimin e mitit të Orfeut dhe pasqyrimin e tij në mozaikun e Dyrrahut, duke kontribuar në thellimin e studimeve mbi trashëgiminë kulturore dhe artistike të rajonit. Ndërsa nga Instituti i Historisë pranë ASH, prof. asoc. Afrim Krasniqi paraqiti veprën “Marrëdhëniet shqiptaro-britanike gjatë shek. XX (akte konference)”, studiueset Ledia Dushku dhe Sonila Boçi prezantuan “Rruga e shqiptarëve drejt pavarësisë dhe sfidat e procesit të shtetndërtimit (akte konference)”, për të vijuar dhe me prezantimin e studimit “Vendosja e regjimit komunist në Shqipëri 1944-1949” me autor prof. asoc. Gjon Boriçin. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë prezantoi tri vepra. Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e fjalëve në gjuhën shqipe. Vëllimi IV”, u prezantua nga prof. asoc. Adelina Çerpja; prof. dr. Artur Lama prezantoi librin e prof. dr.

Tomorr Plangaricës, “Shkencat e ligjërimit dhe diskursi letrar (Variacione mbi një temë)”, librin e prof. asoc. dr. Evalda Pacit, “Letërsi e vjetër shqipe në kontekst ballkanik e evropian (shekujt XVI-XVII)” e prezantoi prof. dr. Merita Sauku Bruci. Panairi i 5-të në datat 22-24 prill u organizua nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit.

