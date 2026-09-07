Paralajmërimi i Erdogan: Turqia nuk do të qëndrojë spektatore përballë hapave armiqësorë
Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka lëshuar një paralajmërim të fortë në lidhje me zhvillimet në Lindjen e Mesme, duke deklaruar se Turqia nuk do të qëndrojë spektatore përballë asaj që e konsideron si hapa armiqësorë që synojnë rrethimin e vendit.
Në fjalimin pas mbledhjes së kabinetit qeveritar, Erdogan tha se qëndrimi i qetë dhe i matur i Ankarasë nuk duhet të interpretohet si dobësi, ndërsa paralajmëroi se Turqia do t’i përgjigjet çdo veprimi armiqësor që cenon sigurinë e saj.
“Qëndrimi ynë dinjitoz dhe gjakftohtë të mos e çojë askënd drejt ëndrrave të tjera. Në këto troje, të cilat i bëmë atdheun tonë duke dhënë dhe marrë jetë nën tingujt e shpatave, nuk do të lejojmë askënd të kryejë ‘operacione’. Po kështu, nuk do të qëndrojmë në tribuna si spektatorë përballë hapave armiqësorë në rajonin tonë që synojnë të rrethojnë Turqinë. Turqia nuk është kundër asnjë shteti, asnjë shoqërie, asnjë besimi apo kulture. As që mund të mendohet diçka e tillë. Por Turqia është kundër çdo paligjshmërie, çdo padrejtësie, çdo tiranie dhe çdo akti banditesk, pavarësisht se nga kush vjen, dhe kështu do të vazhdojë të jetë”, deklaroi Erdogan.
Edhe pse nuk përmendi konkretisht ndonjë shtet, deklaratat e presidentit turk vijnë në një kohë tensionesh të larta në Lindjen e Mesme, pas përshkallëzimit të konfliktit mes Izraelit dhe Iranit. Erdogan u ndal edhe te pasojat ekonomike të situatës, duke theksuar se rritja e çmimeve të naftës po ndikon në ekonominë globale.
“Për sa kohë që nyja në Ngushticën e Hormuzit nuk zgjidhet, çmimet e naftës do të vazhdojnë të rriten. Lufta e nisur nga provokimet e Izraelit nuk po paguhet vetëm nga populli iranian apo vendet e Gjirit, por nga të gjithë”, u shpreh presidenti turk.
Erdogan deklaroi se Turqia nuk është kundër asnjë vendi, populli apo feje, por shtoi se Ankaraja do të vijojë të kundërshtojë çdo shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe çdo përpjekje që, sipas tij, rrezikon stabilitetin e rajonit.
Në vijim të fjalës së tij, presidenti turk foli edhe për programin e strehimit social. Erdogan njoftoi se aplikimet për njësitë e banimit me qira do të nisin më 14 shtator.
“Përveç 100,000 njësive të banesave sociale që do të ndërtojmë në Stamboll, ne do t’u ofrojmë qytetarëve tanë edhe 15,000 njësi banimi me qira. Do të fillojmë të pranojmë aplikime për njësitë tona të banimit me qira më 14 shtator. Shpresojmë që do të hedhim short për një mijë njësitë e para të banimit me qira në tetor. Do t’u ofrojmë këto shtëpi qytetarëve tanë me çmime qiraje nën çmimet e tregut.”
Erdogan u ndal edhe te transformimi urban në Stamboll, duke bërë të ditur se përmes fushatës “Gjysma Nga Ne” janë përfunduar deri tani 108,881 njësi të pavarura, ndërsa proceset e ndërtimit kanë nisur për 435,683 njësi të tjera. Sipas tij, synimi është që ky numër të kalojë 500,000 deri në fund të vitit.
Presidenti turk njoftoi gjithashtu zgjatjen deri më 31 dhjetor 2027 të afatit të projektit “Gjysma e saj është nga ne”, përmes të cilit qytetarët e Stambollit mund të përfitojnë nga mbështetja për transformimin urban.
Gjatë mbledhjes së kabinetit u diskutuan edhe përgatitjet për Samitin e Klimës COP31, që do të zhvillohet në Antalia nga 9 deri më 20 nëntor. Erdogan tha se përgatitjet për pritjen e samitit po vijojnë dhe se po kryhen investime në infrastrukturë, transport, siguri dhe akomodim.
Sipas tij, në kuadër të përgatitjeve është përfunduar edhe një projekt rrugor prej 38 kilometrash në bashkëpunim me TOKI-n, Administratën e Zhvillimit të Strehimit të Turqisë.
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