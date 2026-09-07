SHBA përmbys Italinë 55-52 dhe siguron vend në çerekfinale të Kupës së Botës së FIBA 2026
Në Berlin, Shtetet e Bashkuara fituan 55-52 ndaj Italisë në fazën e grupeve të Kupës së Botës së FIBA 2026, por fitorja erdhi pas një përmbysjeje në pjesën e dytë. Me këtë sukses, SHBA shkon 2-0 në Grupin D dhe konfirmon kualifikimin në çerekfinale; skuadra vinte në ndeshje me një seri prej 31 fitoreve radhazi në Kupën e Botës dhe kishte fituar sfidën hapëse ndaj Kinës me 33 pikë diferencë.
Siç raporton Bleacher Report, amerikanet patën vështirësi në sulm gjatë pjesës së parë, pa gjuajtur asnjë trepikësh dhe me një përqindje të goditjeve 32% në këtë pjesë. Megjithatë, mbrojtja e tyre ishte vendimtare: Angel Reese shkaktoi bllokime dhe Italia bëri 10 gabime para gjysmëlojtjes, që i hapi mundësi SHBA-së të mbante një avantazh prej gjashtë pikësh në pushim, pavarësisht dobësive ofensive.
Në pjesën e tretë Italia kaloi në avantazh, ndërsa amerikanet kaluan më shumë se pesë minuta pa gjetur një shënim nga fusha. Mbrojtja italiane i detyroi gardët të gjuanin në kushte të vështira dhe Cecilia Zandalasini krijoi shpesh hapësira duke drejtuar lojën në drejtim të koshit. Paige Bueckers goditi trepikëshin e vetëm të SHBA-së në ndeshje dhe më pas takimi u zhvendos në shkëmbim të pikëve deri në fund.
Vendimtare dolën momentet e fundit, kur Breanna Stewart shkaktoi një ndërhyrje që përfundoi me rrëmbim të topit, Gray realizoi një gjuajtje të rëndësishme, dhe Jackie Young dha mbrojtjen përcaktuese në posedimin e fundit për të vulosur fitoren. Skuadra amerikane do të luajë ndeshjen e fundit të fazës së grupeve të hënën ndaj Çekisë; Sipas Bleacher Report, ky duel do të shërbejë për të mbyllur renditjen e Grupit D përpara fazës me eliminim direkt.
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