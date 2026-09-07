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Maqedonia

Vaksinim i pamjaftueshëm në rajonin e Prilepit, mbulimi nën 95 përqindëshin e nevojshëm

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Rajoni i Prilepit po përballet me mbulim të pamjaftueshëm të imunizimit, gjë që rrit rrezikun e epidemive. Ndërsa mesatarja kombëtare është 62 përqind, mbulimi i kërkuar është të paktën 95 përqind.

Në rajonin e Prilepit, megjithëse përqindja është disi më e lartë, ajo është ende e pamjaftueshme, paralajmëron Qendra e Shëndetit Publik.

Problemet kryesore janë mungesa e mjekëve dhe infermierëve, orët e kufizuara të punës së ekipeve të vaksinimit, si dhe informacioni i pamjaftueshëm midis prindërve. Me vaksinën MRP, problemi është më shpesh në vonesë, sesa në refuzimin e plotë.

Epidemiologët paralajmërojnë se nevojiten ndryshime në rregulloret ligjore, angazhim më i madh i mjekëve të familjes dhe lufta kundër dezinformatave. Vaksinimi, thonë ata, nuk është vetëm përgjegjësi e prindërve, por edhe mbrojtja e të gjithë komunitetit.

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