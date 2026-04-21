EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $76,357 ▲ +1.7% ETH $2,326 ▲ +0.74% XRP $1.4412 ▲ +1.69% SOL $85.8900 ▲ +0.98%
Pas Champions vjen merkato, Juventus nis projektimin e së ardhmes

Lëvizjet e merkatos kanë nisur të marrin formë dhe Juventus FC po punon për të përforcuar skuadrën me goditje cilësore me parametër zero. Në krye të listës është Bernardo Silva, mesfushori i Manchester City, për të cilin kanë nisur kontaktet e para me agjentin Jorge Mendes.

Marrëdhëniet e mira mes Mendes dhe klubit torinez, që datojnë që nga koha e transferimit të Cristiano Ronaldo, konsiderohen një avantazh i rëndësishëm për bardhezinjtë në këtë garë. Megjithatë, operacioni mbetet i vështirë për shkak të pagës së lartë të lojtarit, rreth 10 milionë euro në sezon, si dhe kërkesës së tij për të luajtur në UEFA Champions League.

Paralelisht, Juventusi po monitoron edhe situatën e Lorenzo Pellegrini, kapitenit të AS Roma, i cili është drejt përfundimit të kontratës. Mesfushori italian vlerësohet shumë nga trajneri Luciano Spalletti, falë aftësisë për të luajtur në disa role në mesfushë dhe për të dhënë balancë në lojë.

Megjithatë, vetë Pellegrini ka theksuar se prioriteti i tij mbetet Roma dhe objektivi për të siguruar një vend në katërshen e parë. Ndërkohë, situata në klubin kryeqytetas mbetet për t’u sqaruar edhe në nivel drejtues, çka mund të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimet e merkatos.

Juventusi vijon të vlerësojë alternativat, me synimin për të ndërtuar një skuadër më konkurruese për sezonin e ardhshëm.

